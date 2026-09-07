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家明下班回到家中天已黑透，一樓飯廳餐桌上有留給他的飯菜。

聽見開門聲，七歲的侄兒從二樓衝下來，誇張地喊：二叔、二叔，奶奶給你找了個又白又胖的新老婆！

母親在二樓的樓梯口探頭，喊家明上去一下。家明知道二樓上沒啥好事等著自己，就說很餓，我得先吃飯。母親提高了音量說：先上來坐坐，過會再吃又餓不死你！

母親這張嘴，是出了名的毒。家明知道，自己不立即上樓的話，會聽到更難聽的──正如家明擔心的那樣，二樓的客廳中坐著三位女性，兩位年紀大，一位看上去二十七、八的樣子。

家明心中無名火起，又不能在外人面前發火，坐下，給三位女士添茶。家明的情況其實不用他自己親口說，母親早已經跟人家講得透徹。他上去，是讓人家看看他的樣子，聽聽他說話的聲音。此時的家明雖然模樣憔悴，身板仍然板正，又穿著上班必須穿的正裝，還算得上有魅力……那姑娘正如侄兒說的那樣，白白胖胖，有點像家明大嫂，正是母親最想要的那種好生養的兒媳婦。

他強忍住怒火坐了十來分鐘，說餓得不行，下樓吃飯。

一樓餐桌上有肉有菜，還有湯，都保著溫。幾口喝完了湯，飯卻難以下嚥，就那麼乾坐在餐桌前發呆。

侄兒又過來，問家明喜歡不喜歡那位胖阿姨。家明罵道：你一邊玩去！罵完把飯菜倒了。他很想離開家，起碼是暫時離開一下，等客人們走了以後再回來。樓上那幾位，像讀懂了家明的煩躁，很快就來到一樓，跟他告別。

送走了客人，母親問家明喜歡不喜歡那姑娘。

「不喜歡！」

家明說完上樓，準備回房間躲一躲。

母親跟在身後，讓家明不要挑三揀四，剛才的姑娘比馬秀蓮好一萬倍。

上到二樓，家明幾乎是衝進了自己的房間，上鎖，不讓母親進屋。

雙人床上的床頭上方，一周前還掛著他與馬秀蓮的婚紗照。現在婚紗照摘下來了，留下一個比周圍顏色淺些的大方框。所有跟馬秀蓮相關的照片都被收了起來，放進大紙箱裝，擺在衣櫃的角落──他不知該如何處理這批兩年前花大價錢拍的婚紗照。

剛剛離婚一個星期，母親就張羅相親……家明認為，這不是相親，是把他的傷口切大一點再抹鹽。

不久後，家明向公司請假，獨自開車去旅行。沒有目的地，從南到北，不徐不慢向前開。累了、乏了，停下來休息一兩天，繼續向前開。

旅行回來，家明謊稱公司給安排了免費宿舍，從家裡搬走，去外面租屋住，以避開煩人的母親。

現如今，他從家中搬走兩年多，自己偷偷在外面買了套兩居室的房子，與梁丙子村的老宅，以及老宅中的母親，保持著若即若離的關係。

鑫華五金廠的周老闆因為母親得急病住院，身心俱疲，在臘月十七這天給工人放了年假，比原計畫提前了十天。

家明一下子多了十天假期，喜不自勝，去財務室領年終獎的路上，都在心裡哼著歌。未料年終獎比周老闆之前承諾的少了很多，嚴重影響心情……恰恰這時，周老闆過來摟住他的肩膀說：今約了阿德吃魚生，你也來吧。家明在心裡哼一聲，說：我沒空哦。晚

大多數時候，他不會拒絕周老闆吃喝玩樂的邀請，今天毫不猶豫拒絕了，甚至沒有給他再次邀請的機會，馬上離開工廠，去水療館吃自助餐。

周老闆對手下的工人苛刻，跟合作夥伴也常常因為錢的問題發生爭執，是出了名的「神算子」。但在吃方面很是捨得，尤其愛吃魚，基本上每星期要家明和阿德陪他吃一次魚生或者海鮮，平時請客戶吃飯，也是以魚為主。吃魚生擔心寄生蟲，每年去醫院體檢兩次，不管身體裡有蟲沒蟲，每半年吃一次專門為魚生愛好者研發的驅蟲藥。有好多次，家明都想跟周老闆說：魚生那麼貴，老闆你別請我吃了，錢折算給我啦。

家明不只一次，因為工資的事跟周老闆生悶氣。他們是相識了十多年的老朋友，有些瑣碎的計較不好意思直接提出來。周老闆知道自己給家明的工資偏低，但又不捨得往上調，沒完沒了地在自己請客吃飯時帶上他，希望能以小恩小惠的方式，消解他心中的怨氣。

舊曆十一月中旬，鑫華五金廠的銷售被競爭對手高薪挖走。周老闆說：快過年了，懶得再去外面請人，家明你辛苦一點，把銷售這部分工作也兼了吧，到時把銷售的工資也給你。

家明的本職工作是管理倉庫和部分行政工作，這麼一來，不僅要管理工廠的物料進出，還要管銷售。沒接這個活之前，他基本上能準時上下班，接了後動不動就要忙到八、九點。廣東年底有時也熱得要死，跟著工廠的貨車去送樣品、送貨，跑來跑去、搬搬抬抬，動不動就一頭大汗。而且幹銷售，應酬少不了，有時被客戶灌醉，吐得一塌糊塗。（一）