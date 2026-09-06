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印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

五星級的獨老（九）

木言若風
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「杰克，你問我為什麼？」林伯衡看著那扇高高在上、只能看到路人腳踝的小窗戶，感覺好像回到了家鄉的老房子，「因為這裡有灰塵。橡葉莊園太乾淨了，乾淨到讓人覺得自己已經進了骨灰盒。在那裡，我是林教授、是林老先生。在這裡，我才覺得自己還是一個活著的人。」

林伯衡從懷裡掏出一個用舊手帕層層包裹的木盒子。

「幫我一個忙，杰克。這件事情，我不能找雪莉。」

盒子打開，裡面是一只已經停擺的老式「上海牌」機械表。表盤已經泛黃，那是幾十年前的款式。

「這是我弟弟的表。當年我走的時候，我們倆換了表。他說，等我哪天回去了，再換回來。」林伯衡的手指撫過冰冷的金屬，「我弟弟還在上海，沈教授說他病得很重。雪莉給他寄錢、寄最好的藥，卻不讓我回去。她說長途飛行會要了我的命。」

他抬起頭，眼神裡有一種近乎哀求的執著，「我想把它修好寄回去。不是寄錢，是我修好的表。你認識那種……修舊東西的人嗎？不需要在高樓大廈裡，就在這種街頭巷尾。」

杰克看著那只表，又看著眼前這個白髮蒼蒼的老知識分子。他意識到林伯衡的孫子計畫，不僅僅是為了面子，更是為了在這個完全被女兒操控的人生裡，偷出一塊自己的領地。

「我認識一個修鐘表的古怪老頭，在唐人街。」杰克收起盒子，語氣沉了一下：「周一我就去。」

「謝謝。」林伯衡舒了一口氣，那一刻，他臉上的皺紋似乎平整了一些。

6

回到莊園時，林伯衡剛好趕上六點半的視頻通話。

這已經成了一種電子腳鐐。

屏幕裡，雪莉正在家裡吃晚餐，「爸，今天凱倫說，你下午出去散步了很久，心率有點快。」（九）

精華 FAQ

  • 因為莊園過度乾淨，讓他覺得自己像被放進骨灰盒裡，失去活著的感覺；相比之下，帶著灰塵的環境反而讓他感到自己仍是有血有肉的人。

  • 那是他弟弟的上海牌機械表，當年兩人曾交換手表，約定有一天他回上海時再換回來。這只表不只是物件，也是他與家鄉、親情和承諾的連結。

  • 杰克答應周一去唐人街找修鐘表的老頭，幫林伯衡修好舊表。這不只是修理物件，也象徵老人想在女兒安排的人生裡，偷偷保留一塊屬於自己的空間。

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