老陳說了一些自己的趣事。他說他在課堂上教學生們「陳」的中國發音，美國學生總是將「陳」念著「欠」，聽起來像「欠博士」。

「Dr. Chen，」炎炎念了一遍，忍不住笑出聲，「確實是欠博士。」

「Dr. Jiang。」老陳說道，「你的名字應該還行吧。」

「還行，大多數人能發『姜』這個音，不過也有人發成Young，朋友們就直接叫我的英文名Yanny。」

「Yanny，燕妮…… 」老陳忽然大笑起來，笑得意味深長。

炎炎愣了一下，看著他那副得意的樣子，忽然明白了什麼，「你的英文名不會是……」

「就是你想的那個！」老陳肯定地說道。

「哈哈哈，Karl Chen！」炎炎笑得停不下來。

卡爾‧馬克斯與燕妮，曾是他們年輕時共同仰望的理想伴侶。如今不約而同取了相互呼應的英文名，那種久違的默契，彷彿在一瞬間重新歸來。

老陳看著她笑，眼睛彎成月牙，心中一陣柔軟。這樣的炎炎，他已經太久沒有見到了。他清晰地意識到，他依舊很愛這個女人。這一生真正愛過的，也只有眼前這個女人。

「Yanny Young，」他也半開玩笑地喚她，又說：「Young也好，你就是forever young，比我的『欠』好多了。我是虧欠你太多。」他頓了頓，看著炎炎低聲說：「我想要補償你，希望還有這個機會。」

炎炎的笑意漸漸收斂。她看著他，沒有說話，手指無意識地在茶杯邊緣畫圈。（一二）