夕陽依舊（一二）
老陳說了一些自己的趣事。他說他在課堂上教學生們「陳」的中國發音，美國學生總是將「陳」念著「欠」，聽起來像「欠博士」。
「Dr. Chen，」炎炎念了一遍，忍不住笑出聲，「確實是欠博士。」
「Dr. Jiang。」老陳說道，「你的名字應該還行吧。」
「還行，大多數人能發『姜』這個音，不過也有人發成Young，朋友們就直接叫我的英文名Yanny。」
「Yanny，燕妮…… 」老陳忽然大笑起來，笑得意味深長。
炎炎愣了一下，看著他那副得意的樣子，忽然明白了什麼，「你的英文名不會是……」
「就是你想的那個！」老陳肯定地說道。
「哈哈哈，Karl Chen！」炎炎笑得停不下來。
卡爾‧馬克斯與燕妮，曾是他們年輕時共同仰望的理想伴侶。如今不約而同取了相互呼應的英文名，那種久違的默契，彷彿在一瞬間重新歸來。
老陳看著她笑，眼睛彎成月牙，心中一陣柔軟。這樣的炎炎，他已經太久沒有見到了。他清晰地意識到，他依舊很愛這個女人。這一生真正愛過的，也只有眼前這個女人。
「Yanny Young，」他也半開玩笑地喚她，又說：「Young也好，你就是forever young，比我的『欠』好多了。我是虧欠你太多。」他頓了頓，看著炎炎低聲說：「我想要補償你，希望還有這個機會。」
炎炎的笑意漸漸收斂。她看著他，沒有說話，手指無意識地在茶杯邊緣畫圈。（一二）
他說美國學生常把「陳」念成像「欠」，聽起來像「欠博士」，藉此帶出自己在外國教學時遇到的發音趣事，也讓對話氣氛變得輕鬆。 老陳的英文名是 Karl Chen，對應卡爾‧馬克斯；炎炎的英文名則是 Yanny，呼應燕妮。兩人的名字像昔日理想伴侶一樣彼此相扣，喚起舊日默契。 他直言自己依然深愛炎炎，並認為一生真正愛過的只有她；同時他也承認自己虧欠她很多，希望未來還有機會補償她。
精華 FAQ
他說美國學生常把「陳」念成像「欠」，聽起來像「欠博士」，藉此帶出自己在外國教學時遇到的發音趣事，也讓對話氣氛變得輕鬆。
老陳的英文名是 Karl Chen，對應卡爾‧馬克斯；炎炎的英文名則是 Yanny，呼應燕妮。兩人的名字像昔日理想伴侶一樣彼此相扣，喚起舊日默契。
他直言自己依然深愛炎炎，並認為一生真正愛過的只有她；同時他也承認自己虧欠她很多，希望未來還有機會補償她。
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