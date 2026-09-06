如果不參加，只怕日後真的會有很大的影響呢！看著電腦，嘉莉有些心不在焉，但是耳朵又豎著，眼睛也盯著屏幕，梅蘭妮用英文解釋著需要老師們了解準備的工作。

為什麼是英文？嘉莉滑動了一下鼠標，看了看其他幾個人，每個人臉上都是一副懂得的表情。她在心裡「哼」了一聲，覺得梅蘭妮用英文解釋真是討厭！嘉莉英文不是太好，雖然在美國生活了二十幾年了，應付日常還好，開會什麼的就會感覺些吃力。有時候學生講英文太快也聽不太懂，好在她是校長，可以要求學生講中文。畢竟，她們是雙語學校，中文是必修課。但是學校開校務會議，梅蘭妮一般是講英文的──除了中文老師，還有教英文的老師，那些老師都聽不懂中文。嘉莉和英文老師沒有工作上的交集，工作之外更不會往來了。

梅蘭妮吧啦吧啦地說著英文，嘉莉聽得有一點暈頭脹腦的，依舊明白了。也是，三年前經歷過一次了，雖然記性不如從前，到底她已經聰明了將近七十年，多少記得一些。只是，她沒有說話，只是聽著。梅蘭妮解釋完了，問哪位老師有問題，簡妮立刻就舉手。梅蘭妮讓簡妮打開麥克風，簡妮問了一些關於課程設置的問題。她是新老師，又是從中國過來的，對美國的資格認證還沒有概念。

梅蘭妮簡單介紹了一下，簡妮點點頭，屏幕上露出來一個淺淺笑著的臉：「明白了！謝謝！」梅蘭妮也笑了一下，「嘉莉老師，你還有什麼補充的嗎？」這次倒是普通話。

嘉莉搖了一下頭，「我沒有要補充的。艾薇呢？」（二一）