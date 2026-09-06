圖／王幼嘉

儘管對陸蓉蓉非常失望，第二天清晨，程苓依舊買了她愛喝的Peet's咖啡 。走進病房，見到醫護人員小跑步進出，室內景象一片慌亂，才知道陸蓉蓉在五分鐘前離開了人世。

程苓為她梳頭，梳成整齊的麻花辮，再解下自己皮包上繫著的愛馬仕 絲巾，為她綁了一個漂亮的蝴蝶結，像她們小時候為彼此打扮的樣子。

葬禮後，段家聲頻繁來去洛杉磯 。他們去蓋帝中心欣賞藝術品、去聖塔莫尼卡海邊走走逛逛、去小東京吃拉麵，聊童年、聊眷村、聊老鄰居……卻從不談彼此

半年後的一個下雨天，程苓剛做完化療，戴著毛線帽，臉色蒼白地坐在電視機前追劇。門鈴這時響起，看護在浴室洗澡，鈴聲又「叮咚、叮咚」固執地響個不停。她只好勉強起身，打開門，段家聲站在雨中，沒打傘，頭髮和衣服都濕了。

「不是告訴你，我現在很需要休息嗎？」

「就是不放心。」他拎著手中物品逕自往廚房走，一邊說著：「我來給妳燉雞湯。」

程苓倚在門框上，看著他忙碌的身影。

「你不要這樣，蓉蓉走了，你需要開展你的第二人生。」

段家聲走向她，神情很是嚴肅：「我比妳年長好幾歲，人生至此，還有什麼需要開展？讓我來照顧妳吧！」

她抬頭看他，看見他眼裡的懇求，也看見他鬢角的白髮。

「好吧，就這三個月。」

段家聲搬了進來，陸續辭退了看護、園丁、鐘點工，把程苓偌大的家打理得井井有條。他不僅會理家，還會做飯，而且做得非常好。

「你跟誰學的？」

「我媽廚藝好，妳小時候不是常跑來吃炸醬麵嗎？」

他在廚房切菜，背影寬厚。程苓走到他身後，輕輕環住他的腰，他一個轉身便擁她入懷。

「妳知道嗎？妳小時候騎著自行車滿村子竄，鈴鐺按得叮噹響。我每次聽見鈴聲就知道妳來了，然後找藉口出門，假裝偶遇和妳說說話。」

「為什麼從來沒聽你說過？」

「妳那時還在念小學，我已是高中生。後來等妳上大學，我又去服役了。再後來，就聽說妳結婚了。」

程苓把臉埋在他胸前，聞到衣物柔軟精的檸檬清香，混合著爐上雞湯的濃郁氣息，一種前所未有的幸福滋味襲來，這才明白：原來他一直都在等她，原來她一直都在繞道……

療程結束後第三個月，程苓回診，一切都好。

他們去海邊的法國餐廳慶祝，那天正巧是白色情人節，段家聲為她開了香檳。

「慶祝妳身體康復，祝福我們過好每一天。」

夕陽將天空染成柑橘的橙紅，他們終於聊起空白幾十年裡各自的生活：段家聲訴說父母相繼離世後的哀傷落寞，程苓也提及獨自撫養兒子，直至他成家立業的種種還有那些來來去去的男友……

「那些人中，就沒有一個能讓妳動心？」

「沒有！閨密都說，女人的身心需要一把上天打造的鑰匙才能開啟，或許我這輩子都找不到呢！」程苓笑著調侃自己。

回到家，程苓又從酒櫃取出一瓶金門高粱，告訴段家聲：「這是黑金龍，從台北帶來又擺了十幾年，總想著要找個有趣的人一起喝。」

他們在壁爐前席地而坐，就著黃飛紅花生開懷暢飲。程苓望著段家聲，時光倒流回眷村那個下午。

「為什麼那封信你不直接寫給我？」她始終找不出原因。

「妳那時候有收不完的情書，妳不是說過：當面收下是禮貌，回頭撕掉是權力嗎？我怕寫信給妳，會被妳轉身就撕掉了。」

「如果我先看了那封信，是不是我們的命運都會改寫？」

「沒有如果。」段家聲攬住她的肩頭，在她耳邊細語：「此時此刻的我們擁有彼此，就已足夠。」

然後他吻了她。很小心、很輕柔，帶著陳高百變的香醇和歲月更迭的雋永。程苓閉上眼睛，感到一種奇異的圓滿，彷彿尋得了那把尋覓久久的鑰匙。

在臥室香精蠟燭的柔光下，段家聲的手指劃過她術後的疤痕。

「還疼嗎？」

她沒有回答，只是把他攬向自己。身體貼合時，她突然明白了：不是身體需要鑰匙，是心靈需要。段家聲，就是自己那把失落了半個世紀的鑰匙。

清晨，程苓在他懷裡醒來。陽光透過百葉窗的縫隙，在他臉上投下條狀的光芒，她看著他熟睡的面容，眉宇間有著歲月刻下的深深紋路，但坦然的神情，還看得出幾分榕樹下的少年模樣。

她想起自中學起就喜愛的那首詞：少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳；壯年聽雨客舟中，江闊雲低，斷雁叫西風；而今聽雨僧廬下，鬢已星星也。

詩句像一陣微風，輕輕拂過她的心弦，溫柔地觸動了心底最柔軟的那個角落。她伸出手，想要撫平他額頭上的皺紋。

段家聲睜開了眼睛，對她微笑，那笑容清朗，乾淨得像年少時一模一樣。

「早安。」他的聲音帶著剛醒來的喑啞。

「早。」程苓吻了吻他的下巴，低聲說：「家聲哥，你搬來住吧？不是只待幾個月，是永遠都不要走。」

他沒有說話，只是把她緊緊摟進懷裡，像要把她揉進那些錯失的歲月裡，揉進餘生的每一個日子裡。

他們已虛擲了太多時間，幸運的是一切還來得及補上。還來得及趕在「悲歡離合總無情，一任階前點滴到天明」的孤老前，找到那把失落的鑰匙，打開那扇在歌樓上聽雨時就應開啟的門。

門的另一邊，每一天都是豔陽天。

段家聲說改建後的眷村，村口那棵老榕樹依然健在，要帶程苓回去看看。相信枝葉繁茂、根鬚長垂的它，會歡欣等待兩個遲到了半世紀的人，攜手前來。

陽光不燥，微風正好。（下）