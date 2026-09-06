榕樹下的男孩（下）
儘管對陸蓉蓉非常失望，第二天清晨，程苓依舊買了她愛喝的Peet's咖啡。走進病房，見到醫護人員小跑步進出，室內景象一片慌亂，才知道陸蓉蓉在五分鐘前離開了人世。
程苓為她梳頭，梳成整齊的麻花辮，再解下自己皮包上繫著的愛馬仕絲巾，為她綁了一個漂亮的蝴蝶結，像她們小時候為彼此打扮的樣子。
葬禮後，段家聲頻繁來去洛杉磯。他們去蓋帝中心欣賞藝術品、去聖塔莫尼卡海邊走走逛逛、去小東京吃拉麵，聊童年、聊眷村、聊老鄰居……卻從不談彼此
半年後的一個下雨天，程苓剛做完化療，戴著毛線帽，臉色蒼白地坐在電視機前追劇。門鈴這時響起，看護在浴室洗澡，鈴聲又「叮咚、叮咚」固執地響個不停。她只好勉強起身，打開門，段家聲站在雨中，沒打傘，頭髮和衣服都濕了。
「不是告訴你，我現在很需要休息嗎？」
「就是不放心。」他拎著手中物品逕自往廚房走，一邊說著：「我來給妳燉雞湯。」
程苓倚在門框上，看著他忙碌的身影。
「你不要這樣，蓉蓉走了，你需要開展你的第二人生。」
段家聲走向她，神情很是嚴肅：「我比妳年長好幾歲，人生至此，還有什麼需要開展？讓我來照顧妳吧！」
她抬頭看他，看見他眼裡的懇求，也看見他鬢角的白髮。
「好吧，就這三個月。」
段家聲搬了進來，陸續辭退了看護、園丁、鐘點工，把程苓偌大的家打理得井井有條。他不僅會理家，還會做飯，而且做得非常好。
「你跟誰學的？」
「我媽廚藝好，妳小時候不是常跑來吃炸醬麵嗎？」
他在廚房切菜，背影寬厚。程苓走到他身後，輕輕環住他的腰，他一個轉身便擁她入懷。
「妳知道嗎？妳小時候騎著自行車滿村子竄，鈴鐺按得叮噹響。我每次聽見鈴聲就知道妳來了，然後找藉口出門，假裝偶遇和妳說說話。」
「為什麼從來沒聽你說過？」
「妳那時還在念小學，我已是高中生。後來等妳上大學，我又去服役了。再後來，就聽說妳結婚了。」
程苓把臉埋在他胸前，聞到衣物柔軟精的檸檬清香，混合著爐上雞湯的濃郁氣息，一種前所未有的幸福滋味襲來，這才明白：原來他一直都在等她，原來她一直都在繞道……
療程結束後第三個月，程苓回診，一切都好。
他們去海邊的法國餐廳慶祝，那天正巧是白色情人節，段家聲為她開了香檳。
「慶祝妳身體康復，祝福我們過好每一天。」
夕陽將天空染成柑橘的橙紅，他們終於聊起空白幾十年裡各自的生活：段家聲訴說父母相繼離世後的哀傷落寞，程苓也提及獨自撫養兒子，直至他成家立業的種種還有那些來來去去的男友……
「那些人中，就沒有一個能讓妳動心？」
「沒有！閨密都說，女人的身心需要一把上天打造的鑰匙才能開啟，或許我這輩子都找不到呢！」程苓笑著調侃自己。
回到家，程苓又從酒櫃取出一瓶金門高粱，告訴段家聲：「這是黑金龍，從台北帶來又擺了十幾年，總想著要找個有趣的人一起喝。」
他們在壁爐前席地而坐，就著黃飛紅花生開懷暢飲。程苓望著段家聲，時光倒流回眷村那個下午。
「為什麼那封信你不直接寫給我？」她始終找不出原因。
「妳那時候有收不完的情書，妳不是說過：當面收下是禮貌，回頭撕掉是權力嗎？我怕寫信給妳，會被妳轉身就撕掉了。」
「如果我先看了那封信，是不是我們的命運都會改寫？」
「沒有如果。」段家聲攬住她的肩頭，在她耳邊細語：「此時此刻的我們擁有彼此，就已足夠。」
然後他吻了她。很小心、很輕柔，帶著陳高百變的香醇和歲月更迭的雋永。程苓閉上眼睛，感到一種奇異的圓滿，彷彿尋得了那把尋覓久久的鑰匙。
在臥室香精蠟燭的柔光下，段家聲的手指劃過她術後的疤痕。
「還疼嗎？」
她沒有回答，只是把他攬向自己。身體貼合時，她突然明白了：不是身體需要鑰匙，是心靈需要。段家聲，就是自己那把失落了半個世紀的鑰匙。
清晨，程苓在他懷裡醒來。陽光透過百葉窗的縫隙，在他臉上投下條狀的光芒，她看著他熟睡的面容，眉宇間有著歲月刻下的深深紋路，但坦然的神情，還看得出幾分榕樹下的少年模樣。
她想起自中學起就喜愛的那首詞：少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳；壯年聽雨客舟中，江闊雲低，斷雁叫西風；而今聽雨僧廬下，鬢已星星也。
詩句像一陣微風，輕輕拂過她的心弦，溫柔地觸動了心底最柔軟的那個角落。她伸出手，想要撫平他額頭上的皺紋。
段家聲睜開了眼睛，對她微笑，那笑容清朗，乾淨得像年少時一模一樣。
「早安。」他的聲音帶著剛醒來的喑啞。
「早。」程苓吻了吻他的下巴，低聲說：「家聲哥，你搬來住吧？不是只待幾個月，是永遠都不要走。」
他沒有說話，只是把她緊緊摟進懷裡，像要把她揉進那些錯失的歲月裡，揉進餘生的每一個日子裡。
他們已虛擲了太多時間，幸運的是一切還來得及補上。還來得及趕在「悲歡離合總無情，一任階前點滴到天明」的孤老前，找到那把失落的鑰匙，打開那扇在歌樓上聽雨時就應開啟的門。
門的另一邊，每一天都是豔陽天。
段家聲說改建後的眷村，村口那棵老榕樹依然健在，要帶程苓回去看看。相信枝葉繁茂、根鬚長垂的它，會歡欣等待兩個遲到了半世紀的人，攜手前來。
陽光不燥，微風正好。（下）
陸蓉蓉離世後，段家聲開始頻繁往返洛杉磯，陪程苓散步、吃飯、談童年，感情逐漸升溫。雖然一開始仍避談彼此，但後來他搬進程苓家，正式成為她最重要的依靠。 段家聲認為自己年紀已大，人生不必再追求其他開展，只想在程苓需要時陪伴她。他主動做飯、打理家務，辭退看護等人，用實際行動表達想照顧她的決心。 故事強調錯過多年的人生與愛情，雖曾因時機與誤會而分離，但只要此刻還來得及，就能補回遺憾。段家聲被比喻為程苓心靈的鑰匙，象徵兩人終於找到彼此。
精華 FAQ
陸蓉蓉離世後，段家聲開始頻繁往返洛杉磯，陪程苓散步、吃飯、談童年，感情逐漸升溫。雖然一開始仍避談彼此，但後來他搬進程苓家，正式成為她最重要的依靠。
段家聲認為自己年紀已大，人生不必再追求其他開展，只想在程苓需要時陪伴她。他主動做飯、打理家務，辭退看護等人，用實際行動表達想照顧她的決心。
故事強調錯過多年的人生與愛情，雖曾因時機與誤會而分離，但只要此刻還來得及，就能補回遺憾。段家聲被比喻為程苓心靈的鑰匙，象徵兩人終於找到彼此。
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