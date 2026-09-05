我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

五星級的獨老（八）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

看到林伯衡的裝扮，杰克也瞪大了眼睛，「老頭兒，你今天挺帥！」

林伯衡笑了，「你看過日本電影《追捕》不？」看到杰克迷茫的眼神，他更得意了，「你們年輕人啊，該看看老片子。裡面那個主角，當時我的同事和我老伴兒……都說我像他！」

他扶著車門，費力地把自己陷進那個已經凹陷下去的座椅裡。雪莉帶他出門總是坐那特斯拉，那種車沒有靈魂，像是一台移動的電冰箱。這輛老別克不同，車廂裡充斥著皮革開裂的味道、經年累月的菸味，還有杰克身上那股洗不掉的松節油味。

「走吧。」林伯衡很滿意這種感覺，「去你那兒。」

杰克的地下室在一條死胡同裡。這裡是波士頓最雜亂也最真實的地方，充滿了留學生、非法移民和落魄藝術家。

下樓梯時，林伯衡聞到了熟悉的霉味，夾雜著廉價的外賣宮保雞丁和松節油的味道。他看著牆上那些瘋狂的塗鴉，不僅沒有厭惡，反而想起了上世紀七十年代上海老弄堂裡那些層層疊疊的糊牆報紙。

「這就是我的宮殿。」杰克把一疊髒衣服從一張舊轉椅上撥開，「坐吧！只有速溶咖啡，或者過期的紅茶。」

林伯衡環顧四周。這裡沒有厚紅地毯，沒有定時更換的鮮花。牆角堆滿了未完成的畫布，有些被劃破了，有些被潑上了刺眼的黑色。

「那是給我的嗎？」林伯衡指著畫架上一幅只打了個草稿的作品。

「還沒想好。」杰克遞過一杯冒著熱氣的紅茶，「欸，老頭你為什麼非要來我這兒？你那裡那麼好，呵呵，我這兒連空氣都是過期的。」

林伯衡抿了一口茶，苦澀的味道在舌尖散開。（八）

精華 FAQ

  • 他刻意換上帥氣裝扮，還坐上充滿舊味的老別克，享受與平日不同的氛圍。相較雪莉常載他的特斯拉，他更喜歡這種有歲月感的真實感受。

  • 地下室位於波士頓最雜亂的死胡同，周遭聚集留學生、非法移民與落魄藝術家。空氣裡混著霉味、外賣與松節油味，牆面還布滿瘋狂塗鴉。

  • 他沒有嫌棄簡陋環境，反而從牆上的塗鴉與舊氣味聯想到上海老弄堂。這顯示他對粗糙、舊時代氛圍有親近感，也看見了某種生活記憶。

特斯拉 日本

上一則

陳瑞聰 帶領仁寶拚進AI伺服器前段班

延伸閱讀

「主角」的旁觀者(上)

「主角」的旁觀者(上)
第七夜（八）

第七夜（八）
江水不逝

江水不逝
大暴雪（五）

大暴雪（五）

熱門新聞

圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00
隱地（左一）與妻子林貴真（左二）在家接待夏烈（右一）、龔明祺伉儷。（圖／夏烈提供）

夏烈和我

2026-08-29 02:00
印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

2026-08-29 09:25

平安無事是幸福

2026-09-02 02:00
作者與父親合影。（圖／作者蓬丹提供）

品咖啡 念父親

2026-08-30 02:00

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」