看到林伯衡的裝扮，杰克也瞪大了眼睛，「老頭兒，你今天挺帥！」

林伯衡笑了，「你看過日本 電影《追捕》不？」看到杰克迷茫的眼神，他更得意了，「你們年輕人啊，該看看老片子。裡面那個主角，當時我的同事和我老伴兒……都說我像他！」

他扶著車門，費力地把自己陷進那個已經凹陷下去的座椅裡。雪莉帶他出門總是坐那特斯拉 ，那種車沒有靈魂，像是一台移動的電冰箱。這輛老別克不同，車廂裡充斥著皮革開裂的味道、經年累月的菸味，還有杰克身上那股洗不掉的松節油味。

「走吧。」林伯衡很滿意這種感覺，「去你那兒。」

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杰克的地下室在一條死胡同裡。這裡是波士頓最雜亂也最真實的地方，充滿了留學生、非法移民和落魄藝術家。

下樓梯時，林伯衡聞到了熟悉的霉味，夾雜著廉價的外賣宮保雞丁和松節油的味道。他看著牆上那些瘋狂的塗鴉，不僅沒有厭惡，反而想起了上世紀七十年代上海老弄堂裡那些層層疊疊的糊牆報紙。

「這就是我的宮殿。」杰克把一疊髒衣服從一張舊轉椅上撥開，「坐吧！只有速溶咖啡，或者過期的紅茶。」

林伯衡環顧四周。這裡沒有厚紅地毯，沒有定時更換的鮮花。牆角堆滿了未完成的畫布，有些被劃破了，有些被潑上了刺眼的黑色。

「那是給我的嗎？」林伯衡指著畫架上一幅只打了個草稿的作品。

「還沒想好。」杰克遞過一杯冒著熱氣的紅茶，「欸，老頭你為什麼非要來我這兒？你那裡那麼好，呵呵，我這兒連空氣都是過期的。」

林伯衡抿了一口茶，苦澀的味道在舌尖散開。（八）