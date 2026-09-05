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一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

夕陽依舊（一一）

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姜炎炎看了老陳一眼，將紅玫瑰放入花瓶。

老陳四下打量了一下，這是一個三室兩衛的連棟屋，家裡布置得大氣舒適，奶白色的牆上掛著不少構圖別致的攝影作品。家具用料厚實，式樣卻簡潔流暢。窗明几淨，一塵不染。

「家裡真乾淨。」老陳讚嘆道。

「我有個鐘點工，每天下午來打掃衛生，然後做晚飯。」

「哦，原來如此。」老陳點點頭。炎炎顯然是事業型女子，她不喜家務，可有能力讓別人來做，這也不失為一種生活方式。

兩人之間的氣氛，比上次見面時輕鬆了許多。

炎炎帶他到了晨間室，這裡陽光明媚，一張圓桌邊有幾張軟墊靠背椅，他們面對面坐了下來。

炎炎給他泡了一杯茶，說道：「不知道你現在喜歡咖啡還是茶，不過這是我剛從國內帶來的龍井明前茶，很珍貴的。」

茶葉在水中緩緩舒展，碧綠清香，老陳享受地呷了一口茶：「我咖啡和茶都喝，還是更喜歡茶。」

他們悠然地喝茶聊天，老陳了解到炎炎的日子過得豐富充實。她加入了網球俱樂部，每周至少打一次球；還參加華人攝影協會，經常外出采風；有時也跟登山隊、游泳隊活動。

「怪不得你身材保持得這麼好，狀態這麼年輕。」老陳說道，又指著牆上的攝影作品問：「這都是你拍的？」

「是的。」炎炎點頭。

「才華橫溢，天資卓越。」老陳讚不絕口。

「你的嘴上功夫倒越來越好了。」炎炎笑道。（一一）

精華 FAQ

  • 他看到的是一棟三室兩衛的連棟屋，空間寬敞、布置大氣舒適，牆上掛著攝影作品，家具質感厚實，整體窗明几淨、一塵不染。

  • 因為她請了鐘點工每天午後來打掃衛生，並順便準備晚飯，所以家中始終保持乾淨有序，也顯示她重視效率與生活品質。

  • 她加入網球俱樂部，每周至少打1次球，也參加華人攝影協會，還會跟登山隊、游泳隊活動，生活相當充實，難怪保持年輕有活力。

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