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嘉莉的心事（二○）

常湘雲
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艾什莉是最會察言觀色的，嘉莉臉上的不豫之色她怎麼會看不出來，小雞蛋臉上就驚慌起來。嘉莉倒又暗暗嘆一口氣，「你總看那些七七八八的東西，有什麼用。有時間，不如看一點有用的。」

聽見嘉莉這話，艾什莉臉上放鬆下來，咧開嘴笑了：「嘉莉老師，我知道！我現在看的大多都是和教學有關的視頻。您的話我可是句句都記得的！」嘉莉的臉上也微微有了一個笑意，旋即又搖了一下頭，「不是嘴巴上記得，要記在這裡！」抬手在頭上點了點。

艾什莉繼續笑著，「我可不是記在心裡的！我經常給人說，嘉莉老師是我的貴人！沒有嘉莉老師，就沒有我的今天！」聽見艾什莉這樣說，嘉莉臉上終於放晴了，眼睛裡閃動著笑意，「這話以後不要再說了！大家彼此幫忙是應該的！」艾什莉卻一臉認真，「是，大家要彼此幫忙，但嘉莉老師你還是不一樣！」

嘉莉擺擺手，不值一提似的。看著艾什莉，心裡又有一點煩躁，此刻，她並不想聽見這樣的話。可是，她想聽見的話，艾什莉說得出來嗎？

嘉莉沒有再說什麼，轉身往外走。到教室門口，略停了一下，「你以後要多跟簡妮老師請教！」她當然知道，簡妮就在教室裡。可是，簡妮那邊卻沒有任何動靜。世界突然變得很靜、很靜，許多嘰嘰喳喳的閒言碎語都沒有了。

14

嘉莉坐在桌前，電腦開著，馬上要開視頻會議了，她卻不怎麼上心──又不是她主持，她也不過和其他幾個老師似的，只是聽梅蘭妮介紹罷了。可是她不能不參加。（二○）

精華 FAQ

  • 因為嘉莉認為那些內容沒有實際幫助，若有時間更應該投入有用的學習或教學相關資訊。她希望艾什莉把心力放在真正能提升自己的事情上。

  • 艾什莉先是緊張，隨後很快放鬆並微笑回應，表示自己現在多看與教學有關的影片，也一直記得嘉莉的話，甚至稱嘉莉是自己的貴人。

  • 嘉莉雖然表面上露出笑意，但心裡其實有些煩躁，因為她並不想聽見這類感謝話；她更在意的是自己真正想聽到的回應，而那似乎不是艾什莉能給的。

雞蛋

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