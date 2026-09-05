圖／王幼嘉

火車鑽進隧道，黑暗吞噬車廂。程苓聽見自己的心跳如擂鼓。

隧道過後，燈光重新照亮。

「妳為什麼沒告訴我？」程苓幽幽問道。

「妳沒問啊！那封信又沒封口，我以為妳先看過了。因為妳絕口不提，我也就不回信給他了。」

程苓望著窗外飛馳的街燈，哭笑不得說：「他要我把信交給妳，沒封口的目的竟是要我先看？我是不是好傻？」

「是呀！信封上又沒署名，妳真的好傻！」陸蓉蓉的面色一緩，似是鬆了一口氣。

她為那封信難過那麼久、為那個背影掉了那麼多眼淚，結果那封信居然也是寫給她的？然而一個沒看、一個沒說，就這樣辜負了寫信者的一片心意。

火車繼續前行。程苓把臉轉向窗外，心想：有些人、有些事，或許注定要在錯過中成為遺憾。

那年，她十八歲。

儘管一夜未眠，程苓仍搭乘清晨第一班飛機，在正午抵達舊金山 。她沒讓段家聲來接機，自己叫車直奔醫院。

舊金山陽光和洛杉磯一樣燦爛耀眼，但陸蓉蓉的病房卻拉著厚重的窗簾，隔絕了所有光線。程苓推門進去，幾乎認不出床上那個瘦削的女人。

「程苓？」陸蓉蓉見到她來，立刻微笑歡呼。

程苓快步上前握住她的手，涼得像冰冷的大理石，過往豐潤的肌膚只剩薄薄一層皮包著骨頭。好在嘴角那對梨渦展現的甜蜜笑容，依然是記憶中的美好模樣。

「還記得村門口那棵大榕樹嗎？我們在樹下跳過幾百次的橡皮筋……」

「還有人家都把孩子的獎狀高掛在牆壁上，你們家姊妹太優秀了，陸媽媽嫌獎狀太多佔地方，都拿去墊雞籠子……」

她們笑著聊起往事，笑著、笑著，程苓的眼淚不由自主地掉了下來，滴在她們交握的手上。

段家聲捧著咖啡走入病房，看到這一幕立刻止步。

「家聲，過來啊，我們正好說到你呢。」陸蓉蓉向他招手。

他在窗邊坐下。三人聊起眷村舞會，聊起愛唱歌、跳舞的程苓從小就是個好動兒。

「我當時就想，這活潑可愛的小丫頭長大了肯定不得了。」段家聲笑說。

「什麼不得了？不過小時了了。」程苓淡淡地說起自己一畢業就結婚的過往：嫁給富二代的趙家公子，生了個兒子。本以為這一生只要相夫教子，便能安穩終老。不料那人另結新歡，她只得帶著兒子遠赴異鄉。她像在講述別人的故事，語氣裡沒有波瀾，只有停頓的瞬間洩漏出在人生坎裡無聲的起伏。

那段過去，他們其實自台北的家人口中早有所聞，但兩人仍很認真地聽著。段家聲的眼神中有心痛，也有欣賞。

「看起來移居美國的生活很適合妳。記得妳當房產銷售經紀人那些年，可真是風光。打開華文報，有半版廣告都是妳的照片和名字。連公車開過去，都看得到妳的彩色大頭照。活得這樣精彩，真的是不得了！」段家聲由衷讚美。

陸蓉蓉看看他，又看看她，指向牆角邊的那只行李箱，嘴角泛起笑意地說：「妳就一個箱子？來住我們家吧！家聲可以當妳的司機。」

「不了，我訂了醫院旁邊的飯店，走路就可以來看妳。」程苓搖搖頭。

段家聲去超市的那個下午，陸蓉蓉精神意外地好，程苓推著輪椅，帶她到醫院的中庭曬太陽。

「我就不瞞妳了，當年選擇柏克萊攻讀碩士學位和留在舊金山工作，都是為了接近家聲哥。雖然我如願當了段太太，但我知道他愛的人從來都不是我。那封信，我還是沒說實話。其實最下面還有一行字：請程苓務必賞光。意思是我去不去看電影，都沒關係？」

「我們都一把年紀了，現在再說這些事情沒意義啦！」程苓拍拍她的手，想要打斷她的話。

「不，我一定要告訴妳，再不說就沒機會了！後來他來找我，也是託我帶話：希望程苓畢業後能來美國找我。」陸蓉蓉說個不停：「我知道他喜歡妳，從小學五年級，他主動要教我們數學開始，他的眼睛就只跟著妳轉。」

「那妳為什麼從不把事實都告訴我呢？」

「因為我也喜歡他。」陸蓉蓉低下頭，臉上浮現一絲羞赧。

起風了，曬完太陽的病人們陸續被看護推回房。花木扶疏的庭院忽然安靜下來，靜得連風吹樹葉的沙沙聲都依稀可聞。

「我的日子沒幾天了，妳就原諒我吧。家聲父母都活到九十多歲，他肯定也有長壽基因，我不希望他孤獨終老。」她拉起程苓的手接著說：「今晚我會把一切和家聲說清楚，真的很希望你們能夠再續前緣……」

程苓抽手回來，轉臉望向逐漸西下的夕陽。只有背對著陸蓉蓉，她才能說出心裡的話：

「妳不覺得自己太自私了嗎？當年妳不想看電影，大家都不要看；現在妳生病了，擔心家聲哥沒人照顧，就要我來接手？」

「妳和趙公子是為了孩子才不辦離婚手續，但在美國分居十年，依法就不是夫妻了。答應我，不要讓他孑然一身，也不要讓妳自己抱著有名無實的婚姻過下去。」

程苓沒有看到陸蓉蓉眼裡泛起的淚光，卻為了她交代自己的事情感到委屈。可是一旦面對如油燈般枯竭的她，拒絕的話已到嘴邊，還是強迫自己嚥了回去。

這個晚上，她躺在飯店舒適的大床上，望著天花板柔和的燈暈，已經預知這又將是一個無眠之夜。為什麼會和陸蓉蓉走到水火不容的這一步？她們曾經親密無間，分享過許許多多的祕密──父母如何在戰亂中相識、自己迷戀的電影明星，甚至是初經來潮時彼此的驚慌與安慰。

記得有一次，陸蓉蓉得了會傳染的腮腺炎，好幾天不能出門。程苓就用竹竿插著烤好的地瓜，隔著後院的竹籬笆送給在窗口等待的她。還有《梁山伯與祝英台》上演之後，她們時常在家裡扮演電影中的角色，大聲唱著：我為你淚盈盈，終宵痛苦到天明；我為妳碎了心，哪有良藥醫心病……（中）