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五星級的獨老（七）

木言若風
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杰克愣了一下，臉上的玩世不恭在那一秒消失了。他直起腰，眼神變得肅穆，那是他在那個發霉的地下室對著畫布時才會有的眼神。他放下炭筆，看著林伯衡，第一次用一種認真的口吻說道：

「林先生，畫得太清晰那是表象，我畫的是一個人正在消融的狀態。在這間屋子裡，你不是一個物體，更像是融進光裡的塵埃，可以折射出光來。如果你稜角太分明，你就成了這間屋子裡的家具，而不是住在這裡的人。」

杰克頓了頓，又恢復了一貫的吊兒郎當作風：

「這就是你我，我們都是這種『透明的灰塵』。你是因為太老、我是因為太窮……乍麼樣，老頭兒，是不是有點感覺卡夫卡的味道了？」

「杰克，」林伯衡看著年輕人，面帶微笑，「下個周五，帶我出去玩玩。」

「去哪兒？」

「去你有顏料味道的地方。」

林伯衡看著窗外，波士頓的秋陽正一點點沉下去。林伯衡很清楚，這已經不再是一場他買的親情表演。現在杰克已經成了他能呼吸真實世界的窗口。

5

周五下午四點，林伯衡做了一件對他來說近乎「謀反」的事情。

他沒有穿那件標誌性的深藍羊絨背心，換上了一件略顯鬆垮的大衣，是他多年前在上海買的。當時妻子還笑著誇他穿上像高倉健，可轉眼半個世紀過去，大衣如今在他消瘦的肩頭上，顯得空落落的。

他避開了前檯凱倫的視線，從側門的裝卸通道溜了出去。

路口停著一輛2002年的「別克世紀」，車身成香檳色，已經洗不乾淨了，引擎蓋上布滿了密密麻麻的鏽斑。這輛車寬大而笨重，發動起來時，整個車身都跟著排氣管的節奏微微顫抖。（七）

精華 FAQ

  • 杰克說自己畫的不是清晰外形，而是一個人正在消融的狀態，像融進光裡的塵埃。他認為林伯衡若太有稜角，反而只是屋內家具，失去人的存在感。

  • 林伯衡被杰克的話觸動，感受到對方不只是付費扮演親情，而是讓他重新接觸真實世界的窗口。因此他主動提出下週五帶自己去有顏料味道的地方。

  • 他刻意脫下標誌性的深藍羊絨背心，改穿多年前在上海買的大衣，並避開前檯凱倫，從側門裝卸通道溜出，準備與杰克一起離開住處。

波士頓

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