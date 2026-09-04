我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

夕陽依舊（一○）

水影
聽新聞
test
0:00 /0:00

蜜蜂飛走了。老陳笑著說：「你太美了，蜜蜂都認作花了。」

「哪有四十年花期的花。」炎炎淡淡回了一句。

兩人起身往回走。風從橋下吹上來，帶著一點潮濕的水氣。

他們聊起各自的工作。「你很了不起，在你的領域一直是領軍人物。」老陳說。

「你也不差。在你那一塊，是世界頂尖的。」

他們雖同出電子工程系，研究方向各有不同：炎炎做人工智能與信號處理的交叉，老陳專注網路信號傳輸。

老陳聽見炎炎這句話，心裡卻有種特別的溫暖。他想，她一直都有關注我。

他又說：「我這次學術年假，要去各校交流，主要了解人工智能在信號處理中的應用。你是這方面的專家……回美國後，我去拜訪你，可以嗎？」

「沒問題。」炎炎爽快地答應。

他們交換了聯繫方式。

4

辛迪在機場看到老陳時，一臉詫異。去時形容枯槁、滿面愁思，只過了兩個月，再見已是面色紅潤、神采煥然。

就跟這季節一樣，去時西風凜冽、萬物凋零，歸來時滿目春色、萬象更新。

老陳回來後，很快就和姜炎炎約好了去普林斯頓的行程。從費城出發，不過一個多小時的車程。

在一處安靜的社區，他找到了姜炎炎的家。門一打開，他伸出手與她相握，隨即遞上一束猩紅的玫瑰花。

「禮數真周到。」 姜炎炎微微聳肩。

「我記得你喜歡紅玫瑰，喜歡這樣純粹的紅色，就跟你這個人一樣，明亮又純粹。」老陳說道。（一○）

精華 FAQ

  • 兩人互相讚許，老陳稱炎炎在領域中一直是領軍人物，炎炎則回敬老陳在自己專長上是世界頂尖，顯示彼此都十分欣賞對方的學術實力。

  • 老陳在交流期間特別想了解人工智能與信號處理的應用，而炎炎正是這方面專家；他回美後立即約訪普林斯頓，既是學術交流，也帶有進一步親近的心意。

  • 他一進門便遞上猩紅玫瑰，說自己記得她喜歡紅玫瑰，也喜歡那種純粹的紅色，並把這份色彩比作她明亮又純粹的個性。

人工智能 費城

上一則

後閱讀時代 台「一人出版社」請了12個AI顧問逆勢突圍

下一則

談談團結合作

延伸閱讀

第七夜（二）

第七夜（二）
第七夜（三）

第七夜（三）
第七夜（五）

第七夜（五）
第七夜（一）

第七夜（一）

熱門新聞

圖／想樂

千金難買早知道(上)

2026-08-30 02:00

千金難買早知道(下)

2026-08-30 18:00
隱地（左一）與妻子林貴真（左二）在家接待夏烈（右一）、龔明祺伉儷。（圖／夏烈提供）

夏烈和我

2026-08-29 02:00
印度焦特布爾 - 烏邁德宮外觀。（路透）

全球10處裝飾藝術傑作 去過美國這兩地嗎？

2026-08-29 09:25
北港天主堂神父徐景山原籍大陸東北，後入美籍，來台服務、爭取歸化多年終於取得身分證。（記者蔡維斌／攝影）

爭取歸化20年 67歲陸裔神父領中華民國身分證高喊「愛台灣」

2026-08-26 07:00

第二故鄉──宜蘭

2026-08-27 02:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見