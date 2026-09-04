蜜蜂飛走了。老陳笑著說：「你太美了，蜜蜂都認作花了。」

「哪有四十年花期的花。」炎炎淡淡回了一句。

兩人起身往回走。風從橋下吹上來，帶著一點潮濕的水氣。

他們聊起各自的工作。「你很了不起，在你的領域一直是領軍人物。」老陳說。

「你也不差。在你那一塊，是世界頂尖的。」

他們雖同出電子工程系，研究方向各有不同：炎炎做人工智能 與信號處理的交叉，老陳專注網路信號傳輸。

老陳聽見炎炎這句話，心裡卻有種特別的溫暖。他想，她一直都有關注我。

他又說：「我這次學術年假，要去各校交流，主要了解人工智能在信號處理中的應用。你是這方面的專家……回美國後，我去拜訪你，可以嗎？」

「沒問題。」炎炎爽快地答應。

他們交換了聯繫方式。

4

辛迪在機場看到老陳時，一臉詫異。去時形容枯槁、滿面愁思，只過了兩個月，再見已是面色紅潤、神采煥然。

就跟這季節一樣，去時西風凜冽、萬物凋零，歸來時滿目春色、萬象更新。

老陳回來後，很快就和姜炎炎約好了去普林斯頓的行程。從費城 出發，不過一個多小時的車程。

在一處安靜的社區，他找到了姜炎炎的家。門一打開，他伸出手與她相握，隨即遞上一束猩紅的玫瑰花。

「禮數真周到。」 姜炎炎微微聳肩。

「我記得你喜歡紅玫瑰，喜歡這樣純粹的紅色，就跟你這個人一樣，明亮又純粹。」老陳說道。（一○）