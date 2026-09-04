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嘉莉的心事（一九）

常湘雲
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才幾年時間，艾薇就從一個年輕老師，變成了梅蘭妮身邊的紅人，眼看就要越過自己，成為傳達重要事情的管理者了！嘉莉皺起眉，心口有些發緊，又暗暗嘆口氣，有什麼辦法呢？自己要牢牢守住這間分校，總校那邊自然只能放手，梅蘭妮也需要自己的左膀右臂。豈止艾薇，梅蘭妮還有另外幾個年輕的主管，比起她們，嘉莉並不重要。這和以前琳達的時期不一樣了，那時候，艾薇她們和琳達、梅蘭妮之間隔著嘉莉。嘉莉的臉有一點變形，好像犯了牙痛似的。

突然，嘉莉坐不住了，站起來往外走。站在艾什莉的教室門口，嘉莉停住腳步，艾什莉坐在那裡，低頭看著手機，笑咪咪的。

嘉莉看著艾什莉，沒有動，目光尖銳。是啊，如果眼睛裡能夠射出來什麼，現在的嘉莉，一定會對艾什莉「颼颼」丟過去兩把小刀，讓那個廢物能替自己做一些什麼。可是，一陣沮喪從腳底爬藤似地爬上來，讓嘉莉喘不過氣。

「艾什莉老師！」嘉莉叫了一聲，語氣不快。艾什莉微微抖了一下，從手機上抬起眼皮，「嘉莉老師，你叫我？」嘉莉走進來，「你看什麼呢？我都在你教室門口站了好幾分鐘了！」

艾什莉忙把手機扣在桌子上，目光有些躲閃，「沒什麼。」嘉莉站在艾什莉面前，低著頭，居高臨下看著艾什莉，「我警告你，上班的時候最好不要看手機。不然，真出了什麼事，我也沒辦法替你爭辯！」艾什莉臉上也變了，仰著頭看著嘉莉，「嘉莉老師，你怎麼啦？」（一九）

精華 FAQ

  • 因為艾薇在短時間內從年輕老師變成梅蘭妮身邊的紅人，還可能成為傳達重要事情的管理者，讓嘉莉覺得自己地位被逐步取代。

  • 她明白自己只能牢牢守住分校，總校的人事與重要訊息已不再由她主導；梅蘭妮也需要新的左右手，因此她在核心圈中的重要性下降了。

  • 嘉莉原本對自身處境感到沮喪，看到艾什莉在教室裡低頭看手機後，便把壓抑的不滿轉成怒氣，警告她上班時間不要玩手機，以免出事。

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