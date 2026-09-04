圖／王幼嘉

洛杉磯 午後的陽光絢麗奪目，任意地傾灑在每一寸土地上，也將泳池水面折射出一片晶亮的碎金。程苓半蹲在池畔小徑，手持園藝 剪，專注地修剪那一排排盛開的玫瑰。艷紅的、淺粉的、鵝黃的，花瓣在微風中顫動，像是花神在人間織出的繽紛錦緞。

程苓從小就喜歡玫瑰。眷村的家曾種過一株，開花前就被隔壁陸家的母雞叼光了枝葉。陸蓉蓉見她哭得傷心，當下就從自家前院剪了一枝紅玫瑰遞給她。及長，她收過許多愛慕者送來的玫瑰，但皆非心儀之人，因此從未感到真正的愉悅。直至搬到比佛利山莊，擁有一方庭院，她才真正享受到栽種玫瑰的樂趣。

正扶妥一株傾斜的玫瑰時，手機響了。螢幕上一串陌生號碼，前三碼415，是舊金山 的區號。

「Hello？」她的聲音帶著遲疑。

話筒那端傳來一個低沉的嗓音：「程苓嗎？我是段家聲。」

園藝剪從她手中滑落，撞擊地磚，清脆的聲響帶回剎那間恍神的她。有三、四十年沒聽過這個曾在夢裡反覆出現，又在清醒時刻意遺忘的聲音。

「家聲哥？」她不敢相信自己的耳朵。

「妳可以來舊金山一趟嗎？蓉蓉病了。」

「什麼病？」她直覺的反應。

他頓了幾秒，壓抑哽咽的鼻音：「胰臟癌，發現就是晚期了。」

程苓扶住池邊藤椅緩緩坐下，是池水搖盪的細碎光點，刺得她眼睛酸澀？眼角溢淚了……時間像一條漫長隧道，那個曾經盼望的回音，竟如暮鼓晨鐘穿越時光裂隙而來，重重撞擊在她的心上。

「你把地址傳給我，我明天過去。」

掛了電話，她仍呆坐原地，周遭的光影持續流轉，記憶深處那些塵封卻從未遺忘的片段，一層層浮現眼前。

那是個秋日的傍晚，暮色初降，眷村巷弄飄著各家的飯菜香。程苓抱著籃球走進村口，夕陽把她的影子拉得好長。

「程苓。」身後有人喚她。

猛然回頭，竟是段家聲站在那棵百年老榕樹下。白襯衫袖子挽得高高，露出結實臂膀。落日餘暉穿過榕樹，在他身上投下斑駁光影。這個陽光男孩是村裡小學韓老師的兒子，比她大五歲，正就讀台大。

「妳今天好晚回家，我等妳好久了。」他從口袋裡拿出一封淺藍色的信，交給她，「拜託把這封信帶給陸蓉蓉。」

籃球從她手中滑落，咚咚地滾進路旁大水溝。

「怎麼給她？」她聽見自己似沉寂了百年的嗓音，低沉又滄桑。

「妳們不是每天都一起上學嗎？」他轉身走了，背影融入蒼茫暮色。

程苓低頭看著手中沒有署名的信，感覺自己的心像那顆籃球，「咕咚」一聲掉進深不見底的地方，再也撈不起來。

那天晚上，她對著作業簿發了兩個小時的呆。那封信就壓在本子下，她終於抽出來對著燈光打探，信封竟沒封口。燈光穿透淺藍色信紙，能看見裡面摺疊的輪廓，卻看不清字跡。

「小人！」她罵自己，把信塞回書包，用課本、字典層層壓上。

第二天清晨，陸蓉蓉照例在巷口等她，齊耳短髮、白衣黑裙，挺拔整潔得像準備上台領獎的模範生。

「妳們籃球隊昨天留校練習，玩得開心吧？」

程苓沒回答，飛快抽出那封信：「家聲哥叫我給妳的。」

陸蓉蓉臉上掠過詫異的神色，卻什麼也沒問，將信封放進書包夾層。

「妳不想打開看嗎？」

「放學再看吧，我們再不快走，就趕不上交通車了。」

接下來幾天，程苓等陸蓉蓉主動提起信的內容，但她沒有。越是沒有答覆，程苓心裡那團亂麻便越纏越緊。

周五放學，段家聲又在村口攔住她。

「信給她了嗎？」他遞來一個網袋，裡面是一顆新籃球。

「當然給了。」

「那為什麼沒有回覆？她沒跟妳說什麼嗎？」

一股莫名的怒氣湧上心頭，氣他信不過自己？氣那封信不是寫給自己的？還是氣自己太在意他？總之，那團亂麻突然炸開了。

「拜託你們自己去聯絡好不好？我不要當傳話人！」

段家聲沒看過她發脾氣，頓時愣住了！鄰居張媽媽正好經過，好奇停下腳步，他有些尷尬，「對不起，那就不麻煩妳了。」

望著他匆匆離去，程苓強忍追上去的衝動。拎著球袋，她轉身跑到小學籃球場，投了無數個球，投到手臂痠得抬不起來，投到汗水模糊了視線。

那年，她十六歲。

左營的海軍眷村說大不大、說小不小，要刻意避開一個人亦非難事。程苓不願在少女情懷總是詩的年代留下感傷，於是把段家聲這個名字鎖進那個「忘記了」的箱子。

歲月像車輪不停向前滾動。火車在縱貫線上緩慢行駛，輪子碾過鐵軌的「匡噹」聲如時代巨輪的回響。車廂燈光昏黃，程苓和陸蓉蓉擠在靠窗座位，分享一條薄毯。她們剛結束暑假，正返回台北的學校，陸蓉蓉上台大外文系，程苓則念銘傳國貿科。

「程苓，妳知道嗎？家聲哥出國前，到我教室門口來找過我。」

「你們都在台大，不是常見面嗎？」程苓裝作不在意，心跳早不自覺漏了一拍。

「妳忘了嗎？我們進大學時，他就去服役了。那天他來，說已拿到賓州大學的入學許可，一服完預官役馬上得走，希望我畢業後去美國找他。」

「很好呀！妳念外文系，不也是準備要出國留學？」

陸蓉蓉沒有回答，忽然把話題一轉：「還記得幾年前，他給我的那封信嗎？」

「當然記得啦，那封情書還是託我轉交的。」

「不是情書啦，那封信說是給我，卻是邀請我們兩個人一起看電影的。他寫了妳和我的名字，但我不想看《教父》，所以沒回信。」

「妳說什麼？」程苓大吃一驚，圓圓的眼睛瞪得好大。

「信裡寫的是：程苓和蓉蓉，中正堂正在放映《教父》，不知二位下星期天，是否有興趣一同觀看？段家聲敬上。」（上）