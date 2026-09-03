雪莉的語氣裡透著一種近乎潔癖的警覺。在她的邏輯裡，任何不被記錄在案、計畫外的訪客，都是對林伯衡安全的威脅。

林伯衡看向杰克。杰克正歪著頭，審視著眼前的模特兒。他那雙蹭滿了炭黑的手正無所謂地往褲子上蹭了蹭，一副吊兒郎當的樣子。

「雪莉，」林伯衡調整了一下呼吸，語氣重回那種儒雅的平靜，「杰克在給我畫像。他說明年要在曼哈頓 開個展，他想把我的肖像做為主打作品之一。」

屏幕那頭的雪莉沉默了兩秒。她顯然還在懷疑，但「個展」、「曼哈頓」……這些詞彙像是一種高級感，暫時通過了她內心的審查。在她的評價體系裡，只要能與這些座標掛鉤，一切怪異和落魄就都有了體面的解釋。

「是嗎？讓他注意時間，別讓你太累。」雪莉頓了頓，「爸，上海那邊的舊宅拆遷補償款，已經打進你的信託基金了，你不需要操心。」

「雪莉，沈教授說……」

「爸，我得去開會了。上海那邊的舊事……聽多了只會讓你情緒波動，對你的心臟沒好處。別總往回看了，沈教授他們有他們的人生，你在這裡安心享受現有的生活，這才是最重要的，對吧？」

電話斷了。

杰克停下了筆。

「她甚至不問你開不開心。」杰克看著林伯衡。

「她不問，是因為她預設了答案。」林伯衡站起來，走到杰克身後，看向那張畫。

畫紙上林伯衡的臉並不清晰，五官的稜角也不分明。杰克用了極輕的筆觸，讓畫裡的人看起來有些模糊，甚至帶點半透明的質感。比起一個寫實的活人，他更像是由無數跳動的塵埃組成的虛影，彷彿隨時會消散在窗前那道光柱裡。

「我喜歡你的畫。」林伯衡說，目光還停留在畫布上。（六）