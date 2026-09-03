她轉過身，默默凝望那一河無聲流淌的水。微風拂過，水面碎光瀲灩，點點跳躍如舊夢浮沉。她語氣平和地說：「四十年了，往事如流水，過去的就都過去了吧。」

老陳立即接話說：「好，我們重新開始，從同學、朋友重新開始。」

炎炎白了他一眼，沒有說話。

老陳又問：「聽說……你已經離婚了？」

「是的，離婚很多年了。文化差異、年齡差異，其實兩個人在一起，如果沒有足夠的愛，又沒有孩子，很難走下去的。」

老陳若有所思地點了點頭，他跟趙梅能夠走下去，是因為趙梅對他的愛？是因為兩個優秀的孩子？

「你們……沒有要孩子？」 老陳又問了一句。

「他是丁克，本來他還是不婚主義，因為遇見我使他破了例。我們都是事業型的人，熱愛自己的事業。後來我們發覺，還是一個人生活更自在。我挺喜歡一個人的。」

老陳想，他們年輕時在一起的時候，炎炎完全不是喜歡獨處的性格。他又覺得愧疚起來，覺得都是他的錯。

他們走過一座小橋，那是他們第一次約會的地方。橋修繕一新，舊日的水泥面換成了青石板，橋頭添了一座翹簷的八角亭。

老陳提議去亭子裡坐坐。春風和煦，桃花爛漫。

他看著坐在亭中的炎炎，穿了一件藕荷色的掐腰風衣，依舊風姿綽約，不由讚道：「你還是這麼年輕、這麼美。」

炎炎笑了笑，「哪有，只是還沒到老態畢現罷了。」

一隻蜜蜂飛進亭子，在他們頭頂「嗡嗡」地盤旋。老陳知道炎炎怕蜂，他下意識地站起來，擋在她身前。炎炎看見老陳與當年如出一轍的舉動，心頭微微回暖，看向老陳的眼神變得柔和起來。（九）