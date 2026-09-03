嘉莉的目光從電腦轉到簡妮臉上，「沒有！」簡妮愣了一下，「那我要怎麼準備？」

嘉莉有些不耐煩，「到時候梅蘭妮會share資料給我們每一個人，我現在也沒有收到。」

簡妮「喔」了一聲，嘉莉突然不想跟簡妮說什麼了，「你先回去吧，叫你來就是告訴你這件事，讓你先有個心理準備。」

簡妮點了一下頭，走開了。嘉莉看著簡妮的背影，心裡隱隱約約的，感覺到些煩躁。

或許，嘉莉覺得自己有一點從內心深處不大喜歡簡妮，尤其見不得她那種自以為是的樣子，一個研究生的學歷又如何？又不是在美國讀的書，對美國的教育能夠有多少深刻的理解呢？自己雖然只是大學畢業，可念得也是教育學相關的專業啊！況且，台灣的教育水準一點不比中國差，甚至某些方面還更好、更先進。至少，嘉莉覺得台灣的教育學領域更注意人文關懷。

還有，實戰經驗也非常重要。別的不說，單論在美國做老師，嘉莉就有二十幾年的教學經驗了。憑這一點，學校裡的老師，哪一個能夠和她比呢？簡妮，剛從中國來的老師，想要教給她怎麼做老師，簡直笑死人了！嘉莉心裡想著，真的快笑出來，卻又臉上一凜，簡妮什麼時候表現得要教她了？簡妮不是一直都是一種虛心學習的態度嗎？她怎麼會這樣想？嘉莉覺得自己簡直有些失控了，忙整理了一下臉上的表情，又抬眼往大玻璃窗看了一下，還好，沒有人。

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看著電腦上艾薇發來的郵件，嘉莉心裡頗有一點苦澀。如今竟然要由艾薇給自己發學校的文件了，曾經這些事情是她管的啊！（一八）