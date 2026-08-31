我都不知道他叫什麼。他是你爸的雙胞胎哥哥，比你爸早出生十幾分鐘。那年頭實在是困難啊，找到什麼吃什麼，實在沒什麼可吃的，就吃草根和樹皮。夕渡那戶人家沒有兒子，想著那邊還有魚吃，就讓他們抱走了。他不知道從哪裡知道自己是抱養的，非要哭著找親媽。他們不讓找，夜裡偷偷跑出來，掉在魚塘裡淹死了。他才七歲啊！那戶人家的夫妻很內疚，每年都託人給我送來海味，但我一次也沒碰過。

祖母的聲音很輕，像是講給自己聽。講完後，那個聲音久久不再說話。我握住那隻手，它冰涼而乾枯，好似能摸到骨頭。眼淚從祖母的臉頰上滑落。

第二天一早，我爬上後山。

遠遠的，我看見小屋的門虛掩著。一把竹椅子倒扣在門口，可能是被山獸撞倒的。台階上長滿荒草，看來很久無人光顧此地了。

塔樓不見了。地上散落著一堆碎磚頭，紅的、青的，歪躺在那裡，好像一個龐然大物忽然被抽空，只剩一地殘骸。我蹲下身，從口袋裡摸出那塊白色礁石，巴掌大，此刻還是溫熱的。我把它塞進碎磚塊中間。很快，它們融為一體，好像是風將它們吹在一起。

我席地而坐。很久以前，我們去田野裡放風箏。父親手舉風箏，跑到一座矮坡上，又快速衝下來。那風箏在他手中飛起來，飛過頭頂、樹梢，飛到藍天上。

下山時，我走得飛快，好像有東西在身後推著我。

某一刻，我停下腳步，抬頭望去，看見父親正坐在栗子樹的樹杈上，垂蕩著雙腿，俯視著我。就在我惶然之際，父親伸出顫巍巍的手。栗子樹的樹杈像是等待已久，簌簌響應著，從四面八方向我圍攏而來。（全文完）