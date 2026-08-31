夕陽依舊（六）
趙梅已經起床，還從食堂買回了早餐，稀飯和油條。
他看見趙梅時臉色有點尷尬，倒是她平靜地開口：「吃飯吧。」
他坐下來吃飯的時候，她坐在他對面，幽幽地說：「你是我第一個，也是唯一的男人。」
他低聲說：「我會負責。」
趙梅似乎鬆了一口氣，她輕輕說：「我一直很喜歡你，昨天的事，我是自願的。」
他說：「你一直對我很好，我不是木頭。」
趙梅走之前，鄭重地囑咐：「你應該給炎炎寫封信，就說我們好了。」他點頭答應了。
那封信，他寫得極為簡短：
炎炎：
出國的事困難重重，我收到錄取通知，但是電子工程系的獎學金真的很難拿。
聽說懷特教授在追求你，我思來想去，實在比不上他。我衷心祝你幸福。
以往的美好會永遠銘記於心。
PS：我跟趙梅在一起了。
他在十天後收到回信，顯然炎炎是在一腔怒氣中寫就：
懷特教授確實在追求我，可是我拒絕了。我告訴他，我已有男友。
你們一個心機女、一個負心漢，一個背叛了友情、一個背叛了愛情。
心機女和負心漢，天長地久！
再也不見！
他們從此再沒有過交流，一晃四十年過去了。
想起往事，老陳心裡喟然長嘆。他站起身，走過去，在姜炎炎的身邊坐下。
姜炎炎明顯身體一緊，但是依然面不改色地漠視他。
老陳輕咳了一聲，清了清嗓子，側過頭開口道：「一切都好嗎？」
「很好。」炎炎臉色冷漠，一副愛搭不理的樣子。
老陳心裡微微一鬆，還好，她沒有不理我。他便又繼續問道：「聽說你回國來開會？」
「是的。」
「什麼時候回美國？」
「後天。」
他們有一搭沒一搭地說著話，老陳在努力尋找話題，姜炎炎用最簡短的話回答他。（六）
她平靜表示老陳是她第一個也是唯一的男人，並強調自己一直很喜歡他，昨天的事完全是自願的，還請他給炎炎寫信說明兩人已經在一起。 他在信中提到出國與獎學金困難，暗示自己比不上追求炎炎的懷特教授，祝她幸福，並在最後簡短告知自己已和趙梅在一起，等同正式結束與炎炎的關係。 炎炎在回信中怒斥趙梅和老陳，指責他們分別背叛友情與愛情，並表示再也不見；此後兩人40年未再交流，直到多年後重逢，老陳才試著寒暄。
精華 FAQ
她平靜表示老陳是她第一個也是唯一的男人，並強調自己一直很喜歡他，昨天的事完全是自願的，還請他給炎炎寫信說明兩人已經在一起。
他在信中提到出國與獎學金困難，暗示自己比不上追求炎炎的懷特教授，祝她幸福，並在最後簡短告知自己已和趙梅在一起，等同正式結束與炎炎的關係。
炎炎在回信中怒斥趙梅和老陳，指責他們分別背叛友情與愛情，並表示再也不見；此後兩人40年未再交流，直到多年後重逢，老陳才試著寒暄。
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