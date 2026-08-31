圖／薛慧瑩

「我媽也是一樣。」杰克發出一聲短促的笑，坦然說道，「她在離婚後，就飛到北加州 去了，現在的丈夫是個搞房地產 的。她那種人，覺得人生就像一張白紙，如果上面有了污點，最好的辦法不是擦掉，而是直接換一張。而我，就是那個怎麼也洗不掉的墨漬。」

他盯著杯子裡晃動的綠茶，眼神裡帶著一種玩世不恭，「我們偶爾會通個電話，她會祝我『勇敢做自己』。只要我不去打擾她，我就是她嘴裡那個『搞藝術的酷兒子』。」

他聳了聳肩，語氣變得有些冷酷：「所以，林老先生，你那個女兒只是想把你管理起來，而我媽是想把我『格式化』。咱們的情況差不多，都是被丟在垃圾分類箱裡的處理品。」

兩個跨越了五十來歲鴻溝的人，在昂貴的刺身和廉價的同情之間，碰了碰杯。

飯後林伯衡堅持要走一走。

波士頓 的晚風已經帶了寒意。杰克穿著那件呢大衣，走在林伯衡身邊。

「杰克，那個……『城市孤獨』，」林伯衡突然開口，「你畫過嗎？」

杰克愣了一下，想起自己地下室裡那塊漆黑的畫布。

「我畫不出來。」杰克悶聲說，「我只能畫出憤怒。孤獨太高級了，我還沒學會。」

林伯衡停下腳步，看著路燈下被拉得很長的影子。

「孤獨不是顏色。」林伯衡輕聲說，「孤獨是透明的。就像你坐在一群人中間，你能看見他們，他們也能看見你，但你們之間隔著一層洗不掉的灰塵。」

杰克看著老人。他發現，林伯衡此時並沒有在演戲。他那一身筆挺的西裝、考究的談吐，其實都是那層「透明的灰塵」。

「嘿，老頭兒。」杰克突然換了稱呼，「下周五，如果我沒死在房東的掃帚下，我再來看你。不收你錢。」

林伯衡轉過頭，看著這個有些邋遢的年輕人，嘴角微微上揚。

「不，錢還是要給的。」林伯衡抬起下巴，拍拍杰克的肩膀，「這是說好的。」

那天晚上杰克回到地下室，他沒有像往常一樣躺下睡覺，而是打開了那盞昏暗的檯燈。他看著那塊漆黑的畫布，拿起一把刮刀，狠狠地在中心刮出了一道縫隙。

他想起了林伯衡在餐廳裡，為了圓那個「藝術家孫子」的謊，努力挺直腰桿的樣子。他突然想，如果在這個破爛的世界裡，騙術能讓人活得更有尊嚴一點，那騙子也算是一種藝術家。

林伯衡回到橡葉莊園自己的套房。他的牆上掛著一本中文超市送的掛曆。林伯衡走過去，拿起紅鉛筆，在下周五的格子裡，認真地畫了一個大大的圓圈。

3

自從那個周五之後，橡葉莊園的大廳裡，多了一種心照不宣的儀式感。

林伯衡依然準時出現，但他的姿態多了一絲旁人察覺不到的底氣。莫德和瑪麗蓮不再僅僅是寒暄，她們開始試探性地詢問列奧的行蹤細節。

「他最近在畫什麼？」瑪麗蓮撥弄著手上的紅寶石戒指，眼神裡帶著長輩式的關切，也帶著審判。

林伯衡不慌不忙地翻開一份報紙，頭也不抬地回答：「他說他正試著用一種……極其稀薄的顏色，去捕捉波士頓早晨的太陽。他說那是這種城市唯一的溫情時刻。」

這是一個很「杰克」的回答，是林伯衡那晚在懷石料理店裡，從杰克滿是顏料的手指縫裡捕捉到的碎屑。

林伯衡發現，自己竟然在潛移默化地「杰克化」。杰克，也在那個半地下室裡，開始「林伯衡化」。

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杰克確實變了。

他依然住在那個瀰漫著霉味的房間裡，但他開始習慣在周五下午，洗一個長長的澡。他會對著鏡子，仔細刮乾淨鬍子，然後把馬尾用皮筋兒扎好，換上林伯衡借給他的那件呢子大衣。

當他穿上那件衣服時，他覺得自己不僅僅是走進了一場戲，而是走進了一個他不曾擁有過，關於父親或祖父的幻象裡。

「老頭兒，」有一次杰克在走廊裡等他時低聲說，「瑪麗蓮那個老太太一直盯著我的鞋看。我覺得她懷疑我不是從曼哈頓來的，而是從垃圾場來的。」

「別動。」林伯衡停下腳步，從兜裡掏出一塊濕紙巾，俯下身，緩慢而鄭重地幫杰克擦去了鞋尖上一點快要乾涸的油漆。

那個動作極其自然，像極了一個真正的祖父。

「記著，在這個世界上，人們只相信他們想看的東西。」林伯衡直起腰，輕聲說，「如果你表現得足夠自信，你的破鞋子也是藝術。」

杰克看著老人的後腦勺，那裡有一撮頭髮不聽話地翹著。林伯衡平時把自己收拾得整整齊齊，連襯衫領口都要燙得筆直，惟獨照顧不到自己看不見的後腦勺。

杰克有些替老人心酸，他覺得這撮頭髮像是一個無聲的信號。在橡葉莊園，每個角落都被精心管理著，惟獨沒人告訴這個老教授他的頭髮翹著，因為根本沒人在乎！

杰克理解了林伯衡為什麼要演這場戲。他明白自己不是在陪一個老頭顯擺，他是在幫一個快要溺水的人，用五十美金一小時的價格，買一個「我還沒被生活徹底拋棄」的幻覺。

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在這場溫情的幻覺裡，唯一的裂痕來自大洋彼岸。

周六的早晨，林伯衡接到了一個跨國電話，是他在上海復旦大學教書時的老同事沈教授。（三）