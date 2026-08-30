她指了指不遠處的矮山，喏，他們經常在那一帶出沒。你還不知道吧？女人又說，翻過那個小山包，就是大海了，他們最喜歡站在山頂上看海。

我離開女人，穿過房屋、魚塘、停船，一點點靠近山腳下。

我爬到半山腰，又氣喘吁吁地登頂。我似乎一下子找到那個地方，好像事先便知道它的存在。我的預感被證實了，立在我眼前是一座塔樓，好似家鄉後山上那座的翻版，但又不完全像。它跌跌撞撞，只建了一半。這回，它用的是礁石，那些布滿孔隙的白色石頭，蜂窩狀，就像用晶瑩剔透的雪花做的。

我認出了，那是父親的手藝。有些石縫裡居然長出羽狀蓍草，還有隱約可見的苔痕覆蓋其上。以木板做梯子，上面有塗鴉的痕跡，或是留下圓圈，或者被標注了特殊記號。我想知道那是什麼意思，看了半天，一無所獲。

風從海上吹來。不遠處，大海灰濛濛的，望不到邊。這座壘了一半的塔樓立在眼前，矮的、白色的，就像一個還未長高的人，像一個孩子。

我繞著它走了幾圈，居然看見幾個歪歪扭扭的小字：興國，你在哪裡？興國是誰？父親叫興邦。我蹲在那裡，雙手在那字上來回撫摸著，指尖傳來一陣溫熱的氣息。

天黑時，我從山上下來。

離開夕渡，我直接回了梅花村。祖母仍坐在家門口織網，好像自我離開後，她一直那樣坐著。看到我時，她丟下梭子，隨我進了屋。這回，她沒有關門。我們坐在長凳上。窗外的光一點點往下掉，等它掉光了，屋子就全黑了。

祖母開口了，講起那個叫興國的孩子。

祖母說，其實，他後來不叫興國，隨了那戶人家的姓，也改了名字。（一一）