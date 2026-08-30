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夕陽依舊（五）

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包廂裡的燈光柔和溫潤，暖黃色的光暈彌散開來，一張大圓桌旁坐了十來個人，還空著幾個位置。

老陳一邊與眾人寒暄，一邊不時點頭應和。這場同學聚會是班長老朱張羅的，在母校附近的一家餐館。

忽然，老陳只覺得眼前閃過一道耀眼的光芒，一位麗人走了進來。他的心臟急劇地跳動起來。

進來的是姜炎炎，還是那麼光彩照人，氣場更加強大。

老陳每次見到姜炎炎總覺得眼前有一道光，以前如此，現在依然如此。

他目不轉睛地盯著姜炎炎。四十年了，相隔四十年，他才又一次如此近距離地見到這個他一直不能忘懷的女人。

姜炎炎察覺到了他的目光。她抬眼看去，見是他，微微一怔，隨即神情恢復如常，彷彿沒有看見他一般。她含笑與眾人打招呼，卻沒有再看他一眼。

老陳靜靜地看著她。她優雅地落坐，與他隔著五個位置。她的眼睛依舊清澈動人，只是眼窩顯得凹陷；皮膚依舊白皙，只是不再緊致；身形依舊挺拔苗條，歲月對她頗為厚待。

記憶如潮水般湧來。

他想起他第二天醒來，發覺睡在身邊的趙梅雪白的身體，驚出一身冷汗。

他慌慌張張地穿好衣服，逃也似地出了門，漫無目的地在街上走著。他的心口沉沉作痛，他知道，這下他跟炎炎徹底完了。他不知道這一切怎麼會發生的，他努力回憶前一晚的細節。他只能歸結為失意加上酒意，讓他失了分寸。

他並不愛趙梅，卻依賴她的溫暖；他深愛炎炎，卻看不見未來的方向。此刻，一切都已無法回頭。他已經對不起炎炎了，不能再對不起趙梅。當他將一團亂麻終於理清，他回到了宿舍。（五）

精華 FAQ

  • 聚會安排在母校附近的一家餐館，由班長老朱張羅。包廂燈光柔和溫暖，圓桌旁坐了十來個人，整體氣氛顯得親切而懷舊。

  • 老陳一看到姜炎炎進門，便感到眼前彷彿閃過一道光，心跳急劇加快，目光幾乎離不開她，顯示他對她多年來始終難以忘懷。

  • 因為他回想起當年醒來時發現自己睡在趙梅身邊，驚慌逃離後才意識到與姜炎炎的關係已被破壞；他既不愛趙梅，卻又依賴她的溫暖，於是陷入無法挽回的內疚。

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