「沒有名牌大學的文憑又怎樣？畢業之後，找到一個好工作才是王道！再說，申請大學是靠運氣的事情，運氣不好，無論說什麼都是白扯的！」嘉莉對大兒子很滿意，自然覺得住在一起不會有什麼問題。況且，也不知道是不是兒子年紀過了三十歲，竟然知道心疼媽媽了。

嘉莉想錯了！同一個屋簷下過生活，才知道有那麼多雞毛蒜皮的齟齬，讓人不堪忍受。旁的不說，單單每天做飯就是一個問題。嘉莉根本不會做飯！從前一個人住公寓，一日三餐，除了早餐是在家煮個雞蛋、烤個麵包片、喝一杯牛奶 ，其他兩餐都不用自己動手──午餐在學校裡吃，晚飯不是去飯館，就是請送午餐的飯館多加一份，晚上帶回家，微波爐熱熱就吃了，總之家裡不舉煙火。

一個人過日子可以湊合，一家人生活在一起，就不能不煮飯了。廚房裡的事，嘉莉什麼都做不了，好多次想要幫忙，卻引來兒子、媳婦錯愕的驚叫。讓她尷尬不已，像自己學校裡那些做了錯事的學生似的，忙住了手，又有些手腳不知道怎麼安放，心裡卻感覺很不快。

兒子當然知道嘉莉不事家務，跟媳婦不知道說了什麼，反正跟嘉莉解釋的時候，只有他一個人：「媽，我和莉亞都知道，你平時學校工作很忙，家裡的事就不麻煩你了，我來做。還有，那些市場裡買來的壽司什麼的，就不要再買了。什麼東西再好吃，吃多了也不想吃了。莉亞跟我說過好幾次，要我告訴你，不要再買那些東西，又貴又不怎麼好吃。我最近有些忙，每天見到你都不早了，也就忘了。今天剛好記起來，跟你說一下。」（一四）