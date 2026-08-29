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石塔（一○）

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一路上，我的腦海裡不斷有畫面湧現。細都的人來過後，祖母躲在閣樓上哭。母親在烙海苔餅，我們把那些海苔叫做細都海苔，它沒有那麼鹹澀，甚至還帶著微甜。祖母從來不吃來自細都的東西，一筷子也不碰。

父親會不會在那裡？這個忽然閃現的念頭把我嚇了一跳。父親已離家一年多，我每天都會想他。外出徒步途中，好幾次，我看見仿若父親模樣的男人，但都沒有勇氣靠近；他們旁若無人地走著，將菸蒂噙在嘴裡，或隨意捏在指縫間，任菸灰簌簌抖落在衣服上也毫無察覺。他們是同一個世界的人，而我不是。我不知道自己要成為哪個世界的人，大概，我也在尋找屬於自己的世界。

汽車駛往夕渡的途中，我更確信了這一點：我既在尋找父親，更在尋找一個屬於自己的世界。

「夕渡」兩個字被刻在一塊紅色礁石上，當我看見時，立刻搖下車窗。我聞到一股潮呼呼的氣息，就像空氣被進行了加熱和加濕處理。腳下土地似在發顫，發出陣陣聲音和氣味。我忍不住吸了吸鼻子，想要將更多的氣味吸進身體裡。從此刻起，我要記住這裡的一切，記住每一種氣味、每一個聲音，以及這裡的每一分、每一秒。

所有的房子都造在水塘邊，它們倒影在水裡，裡面還有天空和雲朵的影子。到處都是水塘，裡面養著蝦米、螃蟹和魚，可沒有人知道究竟可以撈出多少。

我遇見一個男人，又遇見一個女人，女人問我來自哪裡、來這裡做什麼。我告訴她，我在找一個離家出走的男人。女人瞥了我一眼，不動聲色地說：那你算找對地方了，我們這裡經常有從外面來的人。（一○）

精華 FAQ

  • 因為她一邊想到離家已久的父親，一邊回憶祖母因細都的人到訪而哭泣、母親烙海苔餅的畫面，這些家族記憶讓她在旅途中更強烈感受到失落與追尋。

  • 祖母對細都來的人帶有強烈抗拒，曾躲在閣樓上哭泣，對來自細都的東西也完全不碰，連一筷子都不吃，顯示她對那個地方有深刻的情緒陰影。

  • 夕渡充滿潮濕溫熱的氣息，房屋建在水塘邊，倒影與天空雲影交疊，處處可見蝦米、螃蟹和魚的水域景象，讓人感到既陌生又適合重新尋找方向。

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