桃花酒色是淡淡柔柔的粉，芬芳沁人。小陳仰頭喝了一口，笑道：「我正想喝酒，你就來了。你永遠是這麼善解人意的及時雨。」

趙梅笑了起來，「有什麼鬱悶，說給我聽聽。」

小陳把白天的事一一說給她聽，最後嘆道：「全是不好的事！」

趙梅靜靜聽著，她柔聲細氣地開導：「邱老師說得也有道理。出國的事不知什麼時候能成，你可以努力，但也不能丟下眼前的生活。我覺得你可以考在職研究生，兩邊都不放棄。即便那個政策是真的，等你讀完研究生，時間也正好。」

這一番話，說得小陳心裡舒展了一些。隨即他又蹙眉道：「那我和炎炎，至少要再分開五年……」

趙梅低下了頭，手指在酒杯邊緣來回摩挲。她斟詞酌句、小心翼翼地說：「炎炎好像跟她的導師懷特教授很曖昧…… 」

小陳腦中「嗡」的一聲。他其實隱隱有過這樣的猜測，卻始終不敢面對。炎炎每次來信，有半頁紙總是在說懷特教授。懷特教授學術上多麼了不起、懷特教授幫助她找房子、懷特教授成為她的導師……

「你從哪裡聽來的？」他語氣不自覺地變得生硬。

「同學間有傳言，她也在信裡跟我提過……懷特教授在追求她。」

小陳低下頭，又悶悶地喝了一大口酒。他與那位教授之間的差距，可謂是天差地別。一個是事業有成的麻省理工教授，一個不過是剛畢業、前途未定的年輕人。他拿什麼跟人競爭？不要說懷特教授，他跟炎炎的距離也是越來越大。他覺得炎炎就像天上的雲，變得遙不可及了。

桃花酒入口香甜，卻後勁不小。小陳本就不勝酒力，很快便醉得伏在桌上。趙梅費力將他扶到床上，替他脫去鞋子，又從熱水瓶裡倒了些水在臉盆，浸濕毛巾，輕輕替他擦臉。

醉意朦朧間，小陳只覺有一雙手溫柔地拂過自己。他模糊地看見一張白淨的圓臉，一雙眼睛帶著水一般的柔情望著他。那份溫柔，這兩年來一直在他身邊，陪伴著他、溫暖著他、療癒著他。他忽然有一種念頭，想要抓住這份溫柔。

他伸出手去，抓住了趙梅，趙梅順勢落入他的懷裡。他們的唇碰在了一起，兩人的界線在沉默中悄然模糊。

那天，小陳的室友正好出差未歸。

那一夜，趙梅留在了他的房間。（四）