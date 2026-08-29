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嘉莉的心事（一三）

常湘雲
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嘉莉看著艾什莉，目光變了一下。艾什莉本來笑著的臉愣了一下，轉過頭，不說了。賽琳娜忙岔開話題，也就不再說了。如今嘉莉搬進新房，和兒子、媳婦同住了，卻並不開心，天天都覺得有壓力似的。

從年輕時起，嘉莉就因為忙工作、事業，每天早出晚歸，家裡的事是一點都顧不上。好在有婆婆幫忙，不僅家務活全包了，連兩個兒子的教育工作都全管了。只是，也不知道是不是老人家太過慈愛，兩個兒子的學習成績都不怎麼如人意。高中畢業，都沒能申請到大學，雙雙進了社區大學。甚至小兒子連社區大學都沒有畢業就輟學了，大兒子畢業了，也只拿了個社區大學文憑。

每每說到念書，嘉莉就會抱怨兒子：「你說說你，別人都能念兩年社區大學，就轉學到州立大學。你倒好，硬是在社區大學待了四年，這是怎麼說呢？台灣的親戚們問起來，也不好說什麼。」

兒子卻不在乎，「媽，我又不是為他們活！我為我自己活，也能養活我自己！你就不要操那麼多心了！」

兒子沒有說錯，社區大學畢業之後，換了好幾次工作，終於穩定了下來，在市政廳謀了份差事，倒很不錯。又認識了一個優秀的女孩子，談了兩年戀愛，準備結婚了。

嘉莉很高興兒子有了好的發展，心裡原本一點無法說出口的苦澀也不見了。是啊，認得的人都知道她是教育工作者。可是，自己的兩個兒子卻都教育得不那麼成功，甚至某個角度看，根本是失敗。怎麼好意思給家長們分享傳授教育的經驗呢？好在大兒子的結局讓嘉莉有了底氣，心像鼓起風帆的船似的，又揚帆出航了。（一三）

精華 FAQ

  • 因為她雖然和兒子、媳婦同住，卻感到生活壓力很大，心情始終不輕鬆，甚至天天都有被壓著的感覺，所以無法真正享受新環境。

  • 嘉莉年輕時忙於工作，家裡的事幾乎都顧不上，主要靠婆婆協助，不但包辦家務，也負責兩個兒子的教育與照顧。

  • 大兒子雖然只拿到社區大學文憑，卻經歷多次轉職後在市政廳找到穩定工作，還交到優秀女友、準備結婚，讓嘉莉覺得孩子終於有了好的發展。

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