圖／薛慧瑩

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林伯衡有一個習慣：每天清晨六點半，他準時坐在橡葉莊園的大廳。

這裡的地毯是深紅色的，厚得能吞噬一切腳步聲，也吞噬了一個人的存在感。林伯衡穿著漿洗得發白的白襯衫，外面是那件他在上海復旦大學教書時穿的深藍羊絨背心。他坐得很直，像一尊安放在博物館角落的舊瓷器。

「早安，林。」莫德今天穿了一身考究的灰色套裝，手裡拿著一疊洗出來的照片，「看，這是我兒子在大峽谷拍的，他非要我去過冬。但我說，我在波士頓 還有橋牌局呢。」

林伯衡微笑著點頭，用那種帶著儒雅腔調的英語說：「莫德，你總是這麼受歡迎。」

他的目光落在莫德那些充滿色彩的照片上。那些照片像是在炫耀：看，我還有人惦記、我還沒被生活拋棄。

輪到林伯衡了。他慢條斯理地從兜裡掏出一塊繡著墨竹的絲綢手帕，輕輕擦了擦並沒有灰塵的指甲，語氣平淡得像是在說一件理所當然的事：

「我大孫子列奧，他在紐約，昨晚給我打了一個小時電話。他說，他最近那幅關於……『城市孤獨』的油畫，被大都會 博物館看中了。這周五，他要親自開車接我去吃那家很有名的懷石料理。」

「噢，列奧！那個藝術家。」瑪麗蓮發出艷羨的聲音。

林伯衡的心臟跳得快了一拍。列奧的確存在，但絕非他口中那個「大畫家」。

現實中的列奧已經快三十歲，是一個長髮飄飄、背著電吉他在布魯克林地下音樂節的音樂人。他大學畢業，拒絕進入任何有空調的寫字樓，卻愛在煙霧繚繞的舞台上嘶吼。祖孫倆上一次見面，已經好幾個月了。他甚至不確定，他現在在哪兒？

林伯衡看著窗外。波士頓的秋陽照進大廳，那些細小的塵埃在光柱裡無依無靠地旋轉著。他覺得，自己也是其中一粒。

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同一時刻，在波士頓一個半地下室公寓裡，剛過完三十歲生日的杰克正對著一塊塗得漆黑的畫布發呆。

房間裡瀰漫著松節油和過期的外賣中餐味。杰克揉了揉滿是血絲的眼睛。他在桌上摸到了手機，屏幕碎了一角，上面掛著三條未讀信息。

第一條是房東的：杰克，今天是十五號。如果明天中午我看不到支票，請帶上你的那些傑作滾出去。

第二條是他打工的咖啡館老闆：杰克，你多次在帳單背面，給客人畫那種古怪的肖像，導致投訴增加。明天中午，你來結算一下工資……

第三條是他的前女友克洛伊，兩周前剛搬走：杰克，別再發郵件了。Sorry，我不能陪你在地下室裡，等那個永遠不會實現的夢想……

杰克自嘲地笑了笑，露出兩顆不太整齊的虎牙。他是一個混血，外婆是早年移民的廣東人，給了他一張略顯東方的、溫潤的臉。但這個世界似乎並沒有因為這張臉而對他溫柔半分。

他站起來，想找點吃的，卻只在櫥櫃角落發現了一盒受潮的紅茶包。

他想起外婆還在世的時候，總愛在午後泡一杯濃茶，加很多奶。那時候他覺得那是落後且古怪的。但現在，在那片漆黑的畫布面前，他突然瘋狂地想念那種帶著些許苦澀的、熱騰騰的蒸氣。

杰克抓起那件滿是顏料點的連帽衫，打算去街上轉轉，看看能不能找個修電器的活兒。或者……隨便什麼能換來支票的活兒。

「夢想。」他對著穿衣鏡裡那個邋遢的影子說，「夢想就是你還沒死，卻已經開始腐爛的東西。」

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那天下午，林伯衡為了避開莫德關於「孫子最近畫了什麼」的追問，決定走出橡葉莊園。

他走得很慢，盡量讓自己的步態看起來像一個散步的紳士，而不是一個無家可歸的老頭。他路過那家名為「藍山」的咖啡館，那是杰克剛剛被辭退的地方。

杰克正低著頭推門出來，他走得很快，懷裡抱著一盒子雜物。

兩人的肩膀輕輕撞了一下。

「對不起。」杰克頭也不抬，用英語咕噥了一句。

「沒關係。」林伯衡下意識地回了一句中文。

杰克停住了腳步。他回過頭，這才注意到，剛才被他撞到的是一個身形瘦削、脊梁挺拔的老人，正站在秋風裡，有些局促地拉了拉自己的羊絨背心。

林伯衡盯著眼前的年輕人，看著他亂蓬蓬的頭髮和眼底那股桀驁，神智恍惚了一下。這年輕人的樣子：微微緊繃的肩膀和那眼神，像極了列奧。他的心猛地顫動了一下。

杰克也從老人略顯混濁的眼裡，捕捉到了一種極其熟悉的東西：那是掩飾得極好的、快要溢出來的寂寞。

「嘿，老先生。」杰克突然開口，這次換成了那種蹩腳的、帶著廣東口音的普通話，「你是……中國人？」

林伯衡愣住了。在這座滿是英語、帳單和冷漠禮貌的城市裡，這句生澀的鄉音像是一道突然撕開雲層的光。

「是啊。」林伯衡看著眼前的年輕人，看著他亂蓬蓬的頭髮和滿身的顏料，「你是……」

「我叫杰克。」杰克聳了聳肩，放下盒子，伸出一隻手，同時腦袋歪向咖啡店的方向，「我剛被炒了。你要畫像嗎？我收費很便宜的！」（一）