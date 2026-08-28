據說人們把死去的嬰孩扔在裡面，讓它們互相作伴。我不明白他們為什麼要這麼做，難道不應該讓嬰孩入土為安嗎？可祖母告訴我，人們不能把死去的嬰孩埋到地下，因為它們夜夜都要回家，家裡人在掛念它們。

我問祖母：我們家可有死去的嬰兒？

祖母嘆息道：這種事情哪個家裡沒有啊！不是每個小孩都能順利長大，有些出生後七天就死了，有些幾個月後才離開這個世界。

石塔立在荒草叢中，外面圍著一圈鐵絲網，所有去往那裡的道路都被封死了，只有風和飛鳥能抵達。

就在我佇立的片刻，一隻大鳥飛過頭頂，嘎嘎聲與風聲融為一體。我原地站立不動，不斷有飛鳥從山的那頭飛來，三五成群，好像怎麼也飛不完。

三天後，我順著飛鳥翱翔的方向，去了海邊。車窗外，道路越來越窄，房子不斷變矮、變小。到處都是橘子樹，海水與淡水的輪番作用，

可使得它們果實圓潤甜美，充滿芳香。

這是我第一次看見海，海不像田野，人無法站在上面，也無法真正靠近它。它太大了，這世上根本沒有容器可以丈量它。

打開手機地圖，大海的周邊散布著星羅棋布的漁村。當這些名字被我一個個放大，忽然有字眼跳入我的眼簾：夕渡？難道夕渡與「細都」是同一個地方？

夕渡位於一個尖窄而突出的海岬上，三面環山，東面是海。在地圖上，它只是一個點，與周遭別的點沒有任何不同。是那個讀音喚起了我內心深處的顫慄感。

我長時間盯著那兩個字，生怕它們不翼而飛。我很想給母親或祖母打電話，但那個聲音在我耳邊說：快去那裡看看吧，快去吧！好像再不行動，它就要被海水淹沒了似的。（九）