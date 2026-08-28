我每天忙於上班、下班。周末到唐人街去買調料，在綠線等地鐵 時遇見了燕子。

她是來參加聚會的，一個老朋友從美國過來，給她帶來幾本書。我也是這一次才知道燕子還寫作。以前她從未對我說過，而我也不知道。

我對這個發現感到吃驚。我們的確是每一年才能聚上一次的那種朋友，但同時我們也是微信 朋友。她卻從來沒有曬過她寫的什麼。認識到這一點，我重新打量了燕子一眼，好像她是個陌生人。

她猜出了我的想法，就說其實我只是寫給自己，不好意思示人。我說現在什麼時代，小視頻上連吃飯有一大堆人看。這樣想著，感到她隱藏得很深，像個女特務。

她說有的時候不想讓人知道，是因為寫的是身邊人。我問是誰，她說比如說，這本書裡就有卡米拉。我正要問卡米拉的故事，她的車卻來了。她說她要回小鎮那邊，五點以後就收車了。她拿出一本書給我，說你自己看。然後就匆忙跑到黃線地鐵那邊。她跑得飛快，敞開的羽絨衣散開著，好像兩片黃色的翅膀。

我站在中央過橋的地方看燕子，一直看到她跑上了地鐵。這時候綠線地鐵從另一個方向駛來，我卻沒有動。我看到她黃色的衣服映在玻璃窗上，格外醒目。兩列車交錯的時間很短，黃線地鐵發出一聲轟鳴，開走了。許多人的臉相互望著，黃線開走後，綠線地鐵停下來，短暫的時間，人們下車，然後上車，也開走了。

我錯過了我那一輛。

我沒有著急，慢慢走下天橋，下了台階，我坐在水泥台階上翻開第一頁。是一本選集，燕子的小說在第三篇，標題是〈大暴雪〉。我迫不及待地看了起來。（全文完）