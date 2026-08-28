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嘉莉的心事（一二）

常湘雲
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嘉莉想笑，臉上的肌肉卻突然僵住了，牽動不了。簡妮已經坐回去，看著自己的電腦。嘉莉站在那裡，走也不是、留也不是，一時間竟然有一點不知道要做什麼了。又站了一會兒，看簡妮沒有要再說話的意思，嘉莉只好說了一句「你忙」，就走開了。簡妮的眼睛一直看著電腦。

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回到自己的辦公室，嘉莉只覺得心裡憋了一口氣，很不好受。這一口氣到了傍晚回到家，更加梗在喉嚨裡，難受得不得了。

喬治還沒有正式舉行婚禮，已經和女朋友住在一起了。因為買房子的首付款是嘉莉出錢付的，當時就說好，會給她留一間帶獨立衛生間的臥室。她如果願意，隨時可以搬去同住。

看房子的時候，雖然不是給自己買，嘉莉還是頗有一些興奮，無論看哪兒都覺得滿意。但真的一切就緒了，又遲遲沒有搬家。

有一次賽琳娜來學校幫忙，幾個人在一起說笑，說到了新家，賽琳娜笑著說：「什麼時候去給你暖暖房！這個不只是我們中國人才有的習俗，西方人也講究這個的！」

嘉莉也很開心，「好呀！等我搬好了，請大家一起來玩，我們可以在家裡唱卡拉OK。」

嘉莉話音剛落，艾什莉就立刻變身，化做舞台上的伶人，擺了擺豐滿的腰肢，伸出蘭花指，丟過來一個嫵媚的眼風，念了一句粵劇的唱詞「等來那書生名喚許仙」，大家都笑了起來。

嘉莉半蹙了眉笑，「誰聽得懂你那些廣東話！我說過多少次了！學校裡不許講廣東話！」

艾什莉「嘻嘻」笑著：「嘉莉老師，這不是開心嘛！去你家卡拉OK之前，我要先練習、練習。」（一二）

精華 FAQ

  • 因為她想笑卻笑不出來，簡妮又立刻轉回去看電腦，讓她站在原地進退兩難，只能匆匆說聲「你忙」離開，心裡因此憋著一口氣。

  • 她曾因陪看房而對新家充滿興奮，也答應之後請大家來唱卡拉OK，但真正一切就緒後卻遲遲沒搬，顯示她對同住與生活安排仍有猶豫。

  • 賽琳娜說要去暖房，嘉莉順勢邀大家來家裡唱卡拉OK；艾什莉則故意模仿舞台表演，還念出粵劇唱詞，引得眾人發笑，氣氛一下子活絡起來。

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