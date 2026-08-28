圖／薛慧瑩

大三暑假，他們見了雙方父母。小陳的父母喜歡炎炎的美麗大方，炎炎的父母也對小陳的沉穩俊朗十分滿意。

大四那年，系裡請來一位來自麻省理工的懷特教授做講座。他三十多歲，正是系裡所用教材《信號處理》的作者。他思維敏銳、氣度不凡，令人仰之彌高，台下學生皆投以崇敬的目光。姜炎炎因為英語出眾，擔任了他的翻譯。她聲音清亮，發音準確流暢，站在台上從容自信。小陳望著她，心中滿是驕傲。

懷特教授對姜炎炎也極為欣賞，主動邀請她畢業後前往麻省理工深造，並為她辦理了相關手續。八十年代出國潮席捲全國，多少人趨之若鶩。當炎炎拿到錄取通知書時，幾乎羨煞全校。麻省理工，那所讓人仰望的學校，就這樣向她敞開了大門。

小陳自然為她高興，但離別的陰影也隨之而來。炎炎對他說：「你去考托福、考GRE，爭取早點出來。」

姜炎炎有個閨密，趙梅，也是同班同學，兩人關係親密。只是老陳此前幾乎沒有注意過她。趙梅個子不高，圓臉、皮膚白淨，不美也不醜，但站在光彩奪目的炎炎身邊，便像皓月邊上的螢火蟲，幾乎沒有存在感。

姜炎炎出國那天，小陳和趙梅一同去機場送行。登機前，姜炎炎美麗的眼睛帶著愛意看著小陳，眼神裡有不捨，也有對新生活的嚮往。她一遍遍叮囑小陳：「一定要爭取盡早出國。」又笑著對趙梅說：「你替我照看他，看住他。」

但凡請閨密或者哥們照看自己戀人的，大多會雞飛蛋打，成就了另一對。小陳和趙梅，也未能例外。

畢業後，小陳留校任教，趙梅被分配到校辦工廠。單身年輕教師住在兩人一間的宿舍，平日裡在教工食堂吃飯，偶爾也自己做些吃食。趙梅性子內斂，卻極擅烹飪。自那時起，她開始以一種不動聲色的方式，照料起小陳的生活。

起初，她常給他煲湯，雞湯、骨頭湯、銀耳湯。她拎著湯煲來到他的房間，看著他一口口喝下去，一邊跟他聊天。

一開始，小陳還有些不好意思。趙梅笑著說：「這是炎炎交代的。」他便也不再推辭。次數多了，他半開玩笑地說：「總喝你的湯，我也該回報你吧。」

趙梅便說：「那你請我吃飯，或者看場電影。」

於是他們去餐館吃飯，又一起看電影。

因為有炎炎的囑託，一切都顯得理所當然。小陳心中並無雜念，他們成了無話不談的朋友。不得不說，趙梅的陪伴，在一定程度上，緩解了他對炎炎的思念。

那段時間，小陳全力準備托福與GRE。由於英語基礎較弱，他付出了很大的努力，過程頗為辛苦。就在他考完托福之後，一場意外突然降臨，他染上了甲型肝炎。

他被單獨隔離在學校醫院裡，心情跌入谷底。醫生告訴他，至少需要隔離三周，出院後也得好好休息。那意味著，他將錯過本來計畫好的GRE考試。這一年的出國計畫，幾乎無望。

趙梅每天給他送來一茶缸綠豆湯，說對甲肝恢復有益。她戴著口罩，說自己已經打過疫苗。那段日子裡，趙梅像是小陳沉悶生活裡唯一的星光。他整日百無聊賴地躺在病床上，漸漸發覺，自己期待她每天出現的那一刻。

托福成績出來了，他過了學校要求的及格線，但算不上理想。第一年申請學校，毫無懸念地以失敗告終。

小陳有過氣餒，但對炎炎的思念與愛意，讓他不願放棄。第二年，他重考托福，又參加了GRE。托福成績有所提升，GRE也過了線，可真正申請學校時，依舊困難重重。

炎炎離開的第二個春天，他再度遭遇了一連串的打擊。那天，教研室主任邱老師把他叫去談話，語氣不無嚴厲，說他留校近兩年，卻一心想著出國，備課敷衍，實驗不上心。教研組人手本就緊張，一人鬆懈，便意味著他人加倍承擔，大家難免心生不滿。

小陳心情低落地回到辦公室，桌上正放著一封美國的來信，那是他最寄予希望的一所學校。他拆開信封，開頭那句「We are pleased to notify you（我們很高興地通知你）……」讓他心頭一跳，可再往下讀，卻是沉沉的失落。學校雖錄取了他，卻不提供獎學金。

這一年，看來出國依舊無望。

「小陳，你聽說了嗎？」同辦公室的李老師說道：「國家要出新政策，本科生得工作滿五年、研究生兩年，才能出國，不然要交一大筆費用。」

「真的？」 小陳愣住。

「聽說我們學校不久就開始執行。」

按照這個政策，他還要再等三年多。小陳只覺眼前一陣發黑，前路愈發模糊。

那晚，他獨自坐在宿舍裡，目光呆滯，不知未來在何處。他忽然很想喝酒。

門被輕輕敲響，趙梅帶著一瓶桃花酒進來了。

自從去年那場甲肝之後，小陳對趙梅的感覺變得有點微妙。他開始留意這個個子小小的女人，也漸漸習慣她的陪伴，甚至有些依賴。

趙梅熟門熟路地從小陳的櫃子裡取出兩只杯子，斟上酒；又打開飯盒，一半花生米、一半醬牛肉。她說：「老家帶來的桃花酒，你嘗嘗。」（三）