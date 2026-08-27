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石塔（八）

草白
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暮色降臨，我走到鎮上一家飯館門口停下腳步。那是一家狹小的麵館，原木色桌椅，陳設簡潔而溫馨。牆面上貼著一張海報，一個女人正手捧麵碗，露出滿足的笑容。

我早已飢腸轆轆，淚水在眼眶裡打轉。

從那以後，每到周末，我便背著包包出門。從家中出發，往郊外的方向走去，直到暮色席捲而來，將白日淹沒。沿途，我不時遇見徒步者，他們都是獨行客，表情默然，行色匆匆。我問他們在路上走了多久、吃飯和住宿怎麼解決，他們望望前方，茫然地搖頭或不置一詞。似乎一踏上徒步之旅，人們便丟了原先的一切，抵達一個全新的世界。我從來不知道，這世上有那麼多人，走在一個與我毫不相干的平行世界裡。

那個周末，我準備徒步至十公里外的荒村。那裡地形獨特，周邊叢山峻嶺，唯中間平坦如砥，適合人群聚集而居。一千多年前，那裡居住著一個避世的大戶，如今後山上還留著半棵古梅樹。我想看看梅樹。

每當腳心接觸大地，總有一種奇怪的感覺拂來，或許我會在某個轉角碰見父親。對那個場景的想像，讓我生出無限的勇氣。

村莊叫梅里。村巷無人，雜草頂出石板縫，又從破損的窗戶裡鑽出來。到處都是閒散的力量、無處可去的力量，就像此刻的我。

我繞行到村子後面。遠遠的，一座石塔凸出於地表之上，就像一枚灰色指針。我朝「指針」的方向走去，一股無以名狀的惶然感湧上心頭。那一刻，我心跳加快，窒息感宛如風暴襲來。

年少放學回家的路上，田野盡頭立著一座廢棄的石塔──那是棄嬰塔。（八）

精華 FAQ

  • 他在家中與外界之間感到某種空缺，便選擇每到周末徒步往郊外走去，透過長時間行走與陌生風景，尋找內心的出口，也期待在路上遇見某種可能的答案。

  • 他原本打算徒步到十公里外的梅里荒村，因為那裡曾有避世大戶居住，後山還留著半棵古梅樹。他想親眼看看這棵梅樹，也想感受村落與歷史遺痕。

  • 當他繞到村後，看見地表凸起的石塔時，立刻聯想到年少放學回家路上見過的廢棄石塔，也就是棄嬰塔。這段記憶讓他瞬間被恐懼與不安籠罩。

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