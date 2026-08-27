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大暴雪（一七）

陸蔚青
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我看到那些火爐邊的陰影，那些側影，張潮枕著雙手，靠在沙發上。老何翹著的二郎腿不再搖晃，雙手交叉放在膝上。燕子托著腮，側影望著卡米拉。空氣停頓了半晌，或者只有一瞬間。我不知道時間，又長又短暫。

對不起。卡米拉說，她的聲音很平靜。我嚇到你們了。

張潮動了一下。我去拿點木頭，他說，很不自然地挪動著身體。

我告訴你木頭在哪兒，老何說。

他們一起站起來，向廚房走去，然後打開後門。我盯著他們的背影，看到他們站在後門邊上抽菸，小小的火苗一閃一閃。

你真沒必要做這樣的事，我說。

卡米拉點點頭，我知道。我昏了頭，我只是不能忍受欺騙。

那後來呢？燕子問。

多虧了熊女士。本來蘇菲亞不讓她回來，但她不放心她的老房子，堅持從拉瓦回來了。她叫了「九一一」。她說那時候我的血，把床單都浸濕了。

那是我人生中最大的暴雪，就是在那次大暴雪的時候發生的。這就是你沒有見到我的原因。

卡米拉站起身，將牆上的燈打開。

這就是，她拉開袖口說。白皙的手腕上，隱約有一條傷疤。

我沒有看。我伸出胳膊，擁抱了她。

我今天能把這些事說出來，謝謝你們。如果沒有今天這特殊的聚會，我可能永遠沒有勇氣說出來。卡米拉說。

然後她笑了一下。有時候我會想到熊夫人，她說。我們為什麼說她是熊夫人而不是啤酒夫人呢，也許她是啤酒夫人。如果是她是啤酒夫人，人生就可以更快樂一些。

你從此就好起來了，我說，讓我們喝一杯吧。

聖誕節過後我們好久沒有聯繫，生活又恢復了從前。（一七）

精華 FAQ

  • 她坦白自己曾因無法忍受欺騙而失控自殘，當場向在場的人說出過去的痛苦經歷，並提到那次事件讓她差點喪命。

  • 是熊女士在情況危急時叫了 911，及時把她送往救援。卡米拉也提到，若不是熊女士回到老房子，後果可能更糟。

  • 從一開始的沉默與震驚，轉為理解、安慰與接納。敘事者擁抱卡米拉，還提議喝一杯，象徵大家重新回到平靜。

九一一

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