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嘉莉的心事（一一）

常湘雲
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嘉莉的嘴角動了動，不確定是要笑，還是要端正了臉，走過來，目光在簡妮的教室裡轉了一圈。教室布置得很好，到處都是學生們的「作品」──牆壁上貼著花花綠綠塗色的畫、練習的彩色單詞，還有簡妮自己從中國帶來教學用的海報……

嘉莉看著簡妮的教室，突然，她對著也不知道是多琳，還是簡妮，說了一句：「我平時做工作是一定要盡善盡美、由己及人，難免對老師們就比較嚴格。所以，你們不要怪我太嚴厲，我也是為了學校好！」

簡妮和多琳臉上都很吃驚，看著嘉莉，「嘉莉老師，我們理解！」嘉莉乾癟的臉上，皮膚牽扯了一下，嘴角就往上送了送，很快又指著一個地方，「那個不好吧？」說著，臉上露出一個不同意的神情。

簡妮順著嘉莉手指的方向看過去，立刻皺了一下眉，又飛快笑了，「喔，那個只是臨時想起來，偶爾讓孩子們練習一下，看他們能不能做到。」

嘉莉搖搖頭，「我們學校課本裡內容已經足夠多了，不要隨便增加額外的教學內容。」

簡妮臉上有些不快，可是她沒有多說，只點了一下頭，「我知道了，拿下來就可以了！」說著走過去，把牆上貼著的海報摘了下來，丟進腳邊的紙箱。

多琳看著她們，突然說：「嘉莉老師、簡妮，我突然想起來，還要印一些東西。」嘉莉擺擺手，卻不看多琳，「你去忙吧！」多琳看了一眼簡妮，匆忙走開了。

嘉莉看著簡妮，目光有一點意味深長，「簡妮老師，你還年輕，做事情還是要多想想。我提醒你也是出於好心，希望你不要多心！」

聽見嘉莉這樣說，簡妮笑了，「嘉莉老師，您的熱心大家都知道！謝謝您的提醒！我以後會注意的！」（一一）

精華 FAQ

  • 她看到教室布置得相當完整，有學生的塗色作品、彩色單詞練習，還有簡妮從中國帶來的教學海報，整體呈現出用心營造的學習環境。

  • 她認為學校課本內容已經足夠，不應隨意增加額外教學內容，並以自己做事講求盡善盡美為理由，表達對教師們要求較嚴格。

  • 多琳見氣氛不對，藉口要去印東西而先行離開；簡妮則把不需要的海報直接拿下來，最後仍以禮貌語氣回應嘉莉，表示會注意。

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