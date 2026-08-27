圖／薛慧瑩

他想出去走一走，一個人去歐洲提不起興致，不如回國，那裡還有他熟悉的親朋故舊。

第二天清晨，辛迪早早趕來。她六歲來美，在異國長大，兼具西方的明朗與東方的溫潤。她的外形匯集了父母的優點，有母親細膩白皙的肌膚，父親精緻的五官與高䠷的身形。她為父親準備了路上吃的點心，又帶來飛機上用的頸枕和眼罩。

老陳心中微微一暖，女兒的細緻體貼，像極了趙梅。

候機室外，辛迪幫父親從後車廂取下行李。寒風凜冽，世界一片蕭索。辛迪看見在寒風中神情寂寥、彷彿一夜蒼老的父親，一根白頭髮倔強地立在頭頂，在寒風中輕輕顫動。她一陣心酸，伸出手去為父親壓了壓那根白髮。

「爸爸老了。」老陳感嘆道。

「不，你不老。按最新的標準，六十二歲，還是中年。」

老陳走進機艙。過了一會，飛機衝上雲霄。老陳眺望了一會翻騰的雲海，便戴上眼罩，閉上了眼睛。許久未曾安眠的他，卻在這略顯嘈雜的機艙裡，沉沉睡去。

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老陳端起豆漿喝了一口，又掰下半根油條，笑道：「一直惦記這一口。可惜現在三高了，油條也不敢多吃。」 桌上擺了燒餅、油條、豆漿、生煎包，熱氣騰騰，香味誘人。

妹妹陳虹打量著他，忽然說：「哥，這次回來，怎麼一下就見老了……」

陳虹比他小兩歲，常年跳廣場舞，臉色紅潤，皮膚泛著光澤，日子也過得滋潤。

老陳住在家裡的老房子。那是父親當年單位分的一套三室一廳一衛，後來可以優惠購房時，他用幾千美金就買了下來。父母去世後，他便把房子留給了妹妹。

這些年他在美國，父母的養老送終，全靠陳虹一人操持，他心裡存著深深的感激。兄妹倆只差兩歲，自小感情便極好，有心事也總是互相吐露。

老陳抬手摸了摸自己的臉，嘆道：「這幾個月一直睡不好。屋子裡到處是趙梅的氣息，人就安不下心。倒是在飛機上，反而睡了一覺。」

「嫂子確實走得太早了。」陳虹嘆了口氣，又補了一句：「她是個好女人。」

「是啊，好母親、好妻子、好女人。」老陳點了點頭。

陳虹想了想，又說：「她其實也挺不容易的。有一次媽骨折了，她端茶送飯，照顧得特別細緻。媽原本不太喜歡她，後來也承認，有她在你身邊，是你的福氣。」她頓了頓，語氣微微放輕：「你剛出國那會兒，她一個人帶著三歲的心心，一邊逼著孩子學英語，一邊自己也拚命學。可心裡一直不踏實，總擔心你會去找……那一位。」

「心心」是辛迪小時候的中文暱稱。老陳出國後，趙梅過了兩年，才辦好陪讀的手續。那段時間，她和心心住在老陳家。

老陳聽到陳虹提起「那一位」，微微一怔，隨即淡淡笑了笑，「那一位的名字在我們家是禁忌，很久沒聽人說起了……」

陳虹看了他一眼，慢慢說道：「趙梅也許不如那一位耀眼，但在做妻子、做母親這件事上，也許更合適你。」

「她給我生了一雙那麼出色的兒女，又陪伴照顧了我四十年。」老陳的目光裡透著懷念，「我很感激她。」

回國後的日子，是一場接一場的聚會。親朋好友為他的喪妻之痛表示哀悼，也用各自的方式給予他溫暖與安慰。或許是因為這裡不再處處有趙梅的氣息，又或許是因為人來人往的熱鬧沖淡了孤獨，老陳心中的鬱結與寂寥，漸漸鬆動了。他的神色，也一點點恢復了往日的生氣。

冬去春來，陽光變得明亮，街巷間滿是新生的顏色，嫩綠、鵝黃、紫紅與青白，交織成一幅清新的水彩畫。

在一次大學同學的聚會上，老陳見到了陳虹口中的「那一位」，他曾經的戀人姜炎炎。

這一次相見，隔了整整四十年。

老陳，那時還是小陳，與姜炎炎是同班同學。他們是班裡公認的金童玉女，兼具顏值和智慧。每次考試，兩人總是輪流佔據第一的位子。他們暗暗競爭，又互相欣賞和吸引。當小陳壯著膽子約會姜炎炎時，她毫不扭捏地一口答應。

那段時光，是老陳一生中最明亮、最幸福的日子。姜炎炎身材高䠷，細腰長腿，一張巴掌大的瓜子臉上，一雙美麗的大眼格外奪目。天然的又捲又翹的長睫毛，撲閃撲閃使眼睛愈發流光溢彩。她紅潤柔軟的小嘴、天然捲曲的黑髮，還有肉肉的鼻子，在小陳眼裡無處不美。小陳常常看著她出神，心裡想道，她是多麼的美麗，我是多麼的愛她！一會兒又想，我是多麼幸運，能夠得到她的愛、能夠盡情地愛她。

他們從大三開始正式在一起，一起上課、吃飯、自習，一起打網球、跳交際舞。他們相處的每一刻，都充滿了默契與快樂。小陳說昨晚沒睡好，炎炎便遞來一杯濃茶；炎炎說天氣乾燥，小陳就替她買來一盒蛤蜊油。老陳英語較弱，炎炎便陪他練口語；炎炎動手能力差些，小陳常常趴在地上幫她檢查線路。做題時，一人卡住，另一人三言兩語便點破關鍵。兩顆年輕的心沉浸在愛情之中，學業不但未受影響，反而愈發精進。（二）