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石塔（七）

草白
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我無心關注周遭風景，連疾駛的汽車和成群結隊的行人也成了身外之物，我只有自己和腳下之路。不知覺間，我已置身郊外，高樓和車輛消失，某種空曠的事物在眼前冉冉升起。

當年，父親從上海徒步回家，中間經過鐵路、公路、高架，無數田野、橋梁、村莊，足足走了三百多公里。直到如今，我也沒搞清楚他為什麼要這麼做。只須買一張火車票，三個小時後就能到家，他非要把自己折騰成一個乞丐。

從他背著椅子回家開始，就不是一個正常人了，母親嘆息道。

這孩子可能中邪了，我要去寺廟求佛祖保佑，祖母也憂心忡忡。

父親已經五十多歲，可祖母還叫他「囡囡」，村裡八十幾歲的老嫗和老頭也都這麼叫他。現在，這個被叫做「囡囡」的人，居然離家出走了。

他到底會去哪裡呢？

我站在一座廢棄的倉庫前。蒼綠色的絡石爬滿外牆，層疊而不留絲毫縫隙，好像要將它永久封存。一道黑暗而逼仄的門洞，向我敞開著。父親會不會住在這種地方？瞬間腿腳發顫，怎麼也無法將眼前這個雜草叢生的地方，與溫暖的床榻聯繫在一起。

但我還是走了進去，眼前瞬間暗下來，空氣中瀰漫著一股潮腥氣。我努力憋著氣，壓抑著呼吸的慾望，好似潛入淵深的水底。黑暗中，一塊碎石差點將我絆倒，我聽見一陣急促的喘息聲從耳邊傳來。

幾秒鐘後，我已逃至倉庫外頭。陽光重新照在我的額頭上，我蹲著身子，對著腳下大地顫慄不已。

離開穀倉，我沿著田野的邊緣繼續行走，不再靠近藤蔓纏身的建築物。（七）

精華 FAQ

  • 他一邊尋找離家出走的父親，一邊陷入對往事的回想，心神完全被父親的行蹤牽引，因此連車流、人群與沿途風景都像與他無關。

  • 父親沒有搭火車，而是徒步走了3百多公里回家，途中穿越鐵路、公路、高架與田野村莊，這種近乎自虐的行為讓母親和祖母都認為他不正常。

  • 他走進長滿藤蔓、陰暗逼仄的廢棄倉庫後，空氣潮濕腥冷，還聽見近在耳邊的急促喘息聲，隨即驚慌逃出，蹲在外頭顫抖不已。

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