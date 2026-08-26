我無心關注周遭風景，連疾駛的汽車和成群結隊的行人也成了身外之物，我只有自己和腳下之路。不知覺間，我已置身郊外，高樓和車輛消失，某種空曠的事物在眼前冉冉升起。

當年，父親從上海徒步回家，中間經過鐵路、公路、高架，無數田野、橋梁、村莊，足足走了三百多公里。直到如今，我也沒搞清楚他為什麼要這麼做。只須買一張火車票，三個小時後就能到家，他非要把自己折騰成一個乞丐。

從他背著椅子回家開始，就不是一個正常人了，母親嘆息道。

這孩子可能中邪了，我要去寺廟求佛祖保佑，祖母也憂心忡忡。

父親已經五十多歲，可祖母還叫他「囡囡」，村裡八十幾歲的老嫗和老頭也都這麼叫他。現在，這個被叫做「囡囡」的人，居然離家出走了。

他到底會去哪裡呢？

我站在一座廢棄的倉庫前。蒼綠色的絡石爬滿外牆，層疊而不留絲毫縫隙，好像要將它永久封存。一道黑暗而逼仄的門洞，向我敞開著。父親會不會住在這種地方？瞬間腿腳發顫，怎麼也無法將眼前這個雜草叢生的地方，與溫暖的床榻聯繫在一起。

但我還是走了進去，眼前瞬間暗下來，空氣中瀰漫著一股潮腥氣。我努力憋著氣，壓抑著呼吸的慾望，好似潛入淵深的水底。黑暗中，一塊碎石差點將我絆倒，我聽見一陣急促的喘息聲從耳邊傳來。

幾秒鐘後，我已逃至倉庫外頭。陽光重新照在我的額頭上，我蹲著身子，對著腳下大地顫慄不已。

離開穀倉，我沿著田野的邊緣繼續行走，不再靠近藤蔓纏身的建築物。（七）