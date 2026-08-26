他說養狗的人與狗都有奇特的關係。有的成反比，比如身材高大的人卻養了一隻吉娃娃。有的十分相像，比如他家的薩摩，是一隻苗條的母狗，和他妻子長得很像。

那是我們之間唯一一次談論他妻子。

我曾經在他的皮箱裡看見過他妻子的照片。她確實有薩摩的特點，皮膚雪白、尖下頦，眼睛微微吊起，是典型的丹鳳三角眼。我只看了一眼，就記住了她的長相，她在照片裡像真人那樣，盯著我不放。我放下照片，心口跳個不停。以後每次遇見薩摩，我都會繞道走。

車子到站，我走到車前，向司機說了「謝謝」。然後下了車，迎面被風吹了一個趔趄。我將大衣帽子拉到絨帽上，艱難地向坡上走。那時我心中只想著一碗熱湯麵。

我回到家，整棟房子都是漆黑的。我以為喬睡著了，我敲門，但沒有人回答。我站在門前摸了一會兒鑰匙，打開門，家裡沒有人。

我打開燈，走進房間。衣櫥的門開著，空了一半，喬的衣服不見了。我一時有些矇。中午吃飯時他什麼都沒說，他表現很好，他欺騙了我。

一股酸楚的潮水湧上我的全身，打得遍體濕透。我並沒有祈求他，也沒有阻止他，他沒有必要這樣欺騙我，但他還是欺騙了我。

我陷入了深淵。童年時我就是這樣被父母拋棄的。現在我再一次被喬拋棄。我睜大眼睛躺著，一動不動，一直到周身麻木，沒有感覺。不知什麼時候，我拉開床頭櫃，將吉利刀片拿出來。我將它放在手腕上。冰涼，好像是一種安慰。我更用力地將刀片按下去。

卡米拉說到這裡，空氣停止了。沒有人說話，也沒有人動。（一六）