艾薇一時沒有了聲音，只過了一會兒就又響了：「好的，我已經E-mail你了。」稍稍有一點冷淡的嬌嗲聲音，聽進耳朵裡，有些怪異的感覺。

嘉莉點點頭，臉上笑意加深了，「我先看一下，然後給你打電話。」艾薇倒也乾脆，說了一聲「好的」，就掛了電話。嘉莉打開電腦，果然有艾薇的郵件。

9

對梅蘭妮的計畫，嘉莉沒有什麼反對意見，也是無法反對。梅蘭妮對學校的發展有一個明確的設想，這些是嘉莉和琳達之前很少想到的。或許不是不想，而是時機不成熟。可是，由梅蘭妮提出來，嘉莉總覺得有些不服氣，畢竟，是她輔助琳達，才有了現在的學校規模。所以，學校如何發展，應該是琳達、梅蘭妮和她一起來規劃才對，怎麼倒成了自己只是聽她們的？嘉莉覺得心尖的地方鑽出來一根刺，很不舒服。

讓嘉莉不舒服的還有簡妮。蹙緊了眉，她不想看艾薇的郵件了，站起身走到辦公室門口，停下腳步，站在門後邊，似乎想起來什麼又拿不定主意。耳朵豎著，隔壁簡妮的教室裡有說話聲，不很大，好像是有老師在那裡，兩個人說著什麼。

嘉莉雖然快七十歲了，耳力卻非常好，平時學校裡有什麼動靜，她都聽得一清二楚。今天不知道是什麼緣故，竟然聽不清楚簡妮和他人的對話聲。她著急起來，皺了眉，打開門，走了出去。

多琳老師站在簡妮教室裡，兩個人說笑著，看見嘉莉，都吃了一驚似的，忙打招呼：「嘉莉老師好！」嘉莉並不走近，站在幾步開外點點頭，微笑著：「最近還好吧？」目光從多琳身上移到簡妮臉上，兩個人都點頭，異口同聲：「挺好的！謝謝嘉莉老師關心！」（一○）