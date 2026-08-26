圖／薛慧瑩

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老陳拿起辣椒粉瓶，習慣性地輕輕一抖，只落下幾粒細碎的紅。那點辛辣，向來是他獨享的滋味，趙梅不能吃辣。他正要將瓶子放回去，手卻懸在半空，忽然停住。下一刻，他又擰開瓶蓋，手腕一抖，狠狠一甩，大片猩紅的粉末覆在潔白的豆腐 上。

趙梅已經不在了。

他一個人默默吃完了飯，又一個人把碗筷收拾乾淨。水聲停下，屋子裡便只剩下空曠的靜。他在寬敞的房子裡踱步，腳步聲輕而空，像落在無人回應的迴廊。走到客廳，他停住了。牆上黑色相框裡，一張熟悉的臉正靜靜望著他，笑容溫婉，目光如昔。四十年來，她一直這樣看著他，溫柔，又堅定。

四十年的相伴、磨合、糾纏，像兩棵並肩生長的樹。地下的根彼此纏繞，早已分不清哪一縷屬於誰；地上的枝幹相互依靠，你托著我、我撐著你。現在一棵倒了，另一棵還站著，可所有的根都被扯動了。剩下的那棵看起來還綠著，風一吹，才發現根已經鬆了，有點站不直了。

老陳不由得挺了挺略顯佝僂的背。前兩天在社區散步時，鄰居杰夫忽然問他：「陳先生，你身體不舒服？」他搖頭，說沒有。其實他心裡明白，這段日子裡，背不自覺地一點點彎了下去。

他走到鏡子前，細細端詳自己。原本橢圓的眼睛被歲月擠壓出稜角，隱約成了三角的形狀；鼻梁依舊高挺，只是鼻翼越發向兩側展開；頭髮尚算濃密，其間夾著幾絲不易察覺的白。臉部的肌肉向下墜去，顯出幾分難以掩飾的蒼老與疲憊。

花甲已過，他原本算是保養得當。這一點，他心裡清楚，離不開趙梅的細緻與用心。她總是為他煲各式滋補的湯水，替他挑選男士的護膚品，連他不在意的細節也一一照料。只是她一走，彷彿帶走了某種支撐的力量，他整個人便在短短時日裡，顯出明顯的衰老。

趙梅是三個月前去世的。從確診到離開，不過兩個多月。那段日子，他始終在慌亂中度過，彷彿腳下的地面忽然塌陷，無處落腳。他沒有準備，她也沒有準備，六十二歲，在他們的認知裡，還未到面對死亡的年紀。

他問她：你有什麼心願？

趙梅在對死亡的恐懼中，卻出奇清醒，她提了兩件事。其一，她要入教，讓他請一位牧師來；其二，她想在山清水秀之地，購置一處雙人墓穴，將他們二人的名字一併刻上。

老陳照做了。他請來一位頭髮花白的華人牧師，同行的還有體態微胖、神情溫和的師母。他們來看望趙梅幾次，為她舉行了受洗儀式。在低聲的禱告中，趙梅緊繃的神情慢慢鬆弛下來，彷彿內心的波瀾，終於有了可以安放的歸處。

與此同時，老陳與一雙兒女為墓地之事四處奔走。女兒辛迪三十八歲，是一名皮膚科醫生。兒子大衛比她小十歲，是在美國出生長大的孩子。他一直在矽谷打拚，為著母親的病趕了回來。

趙梅常常說：「上天真是太眷顧我了，有這麼好的丈夫，還有這麼好的一雙兒女。」說這話時，她一臉的幸福和滿足。

生病之後，她曾對老陳說：「我這一生得到的太多、太好了，上天大概要我用壽命來換。」她停頓了一下，輕聲說：「不過，我願意。」

老陳聽得眼圈發紅，「你好好治病，別多想。」

他們看過幾處墓地之後，最終選定了一處綠樹環繞的小山坡。那裡安靜而開闊，草色柔軟，風也顯得溫和。他們買下一方雙人墓穴，配以一塊沉靜肅穆的黑色大理石墓碑。

墓碑的排布是這樣設計的：左側刻老陳、右側刻趙梅，中間嵌一張合影，那是他們近年乘郵輪時拍下的，兩人相視而笑，神情安然。老陳的名字下只刻生辰，趙梅的名字下則會刻生辰與辭世的日期。照片下方，是一行字：A life well lived; a love well shared.（不負此生，不負此愛。）

辛迪將墓地的環境與墓碑設計拍照打印，帶去給趙梅看。那時的她已瘦得只剩一把骨頭，昔日圓潤的面容深深凹陷，眼神黯淡。然而，當她的目光落在照片上時，眼睛忽然亮了起來。她緊緊握住老陳、辛迪和大衛的手，氣息斷斷續續，卻仍努力說道：「我這一生，有你們，足矣……」

辛迪再也忍不住，泣不成聲；大衛滿臉淚水，老陳也是老淚縱橫。

臨終前，牧師握著趙梅的一隻手，為她低聲禱告：「凡信靠耶穌基督的人，必得永生；雖死，亦必復活，不再受死的轄制，得以與主同在，享無盡的福樂。」她的另一隻手，仍緊緊攥著那張墓碑的照片。神情安寧而澄澈，彷彿一切塵埃都已落定。

手機鈴聲響起，打斷了老陳的思緒。

老陳走進書房，接起電話，是辛迪。她跟父親確認一下明天的行程。明天老陳坐早晨九點的飛機回國，她會來送機。

老陳是大學教授，這一年正值學術休假。本想帶趙梅去歐洲，他計畫訪問幾所大學，順便遊覽名勝古蹟。沒想到趙梅突然就生起病來，接著又撒手人寰。

此後，老陳一直鬱鬱寡歡。雖說辛迪常帶著外孫來看他，但更多時候，他仍獨自面對喪妻後的空寂與沉重。（一）