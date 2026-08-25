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石塔（六）

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一開始還很規律，每天平均記一兩行，字數不多，也不流露多餘心情。越翻到後面，越看不懂。比如，他會在日記邊上寫一行小字：夢裡在打野栗子。鏡子裡面住著一個人，但不是我。站到很高的山上，就能看見海。有時候，他也畫圈，一連畫上好幾個，把紙頁都戳破了。他還畫地圖，打工的城市、老家的縣城、出生的村莊，甚至洪爺爺的山坡，都在這圖裡。

他畫的最多的是塔，有五層、七層，甚至還有九層以上的。塔身很黑，被鉛筆重重描過，有些地方都被戳破了。讓我詫異的是，每座塔下面居然都寫著「細都」兩個字。我在網上查過「細都」，但一無所獲。我不知道是父親寫錯了，還是原本就不甚清楚。最大的可能是，這些都是他從大字不識一個的祖母那裡聽來的。

父親肯定沒去過「細都」，因為他在下面畫的是波浪線，凡是踏足過的地方，他畫的都是圓圈。我忽然對地圖產生興趣，每到一地都要打開手機，細細研究一番，也想在每個地名上畫圈，以示自己來過了。因為忙於工作，我真正到過的地方並不多，我說的是以雙腳丈量過的地方。

那個周末的午後，我打開父親的「日記」，再次看到「細都」兩個字，心裡瞬間燃起出門的念頭。我穿上運動服，換了球鞋，背包裡裝著水和巧克力，準備能走多遠就走多遠。我家住在小鎮東面，東面以東是另一座小鎮，在此之前，我只坐車去過那裡。

車輪下的路，來到我的腳底下，結實而漫長。我的腳步邁過一個個路牌、一條條街道，像螞蟻一點點穿越荒野。隨著時間流逝，我的身體逐漸擁有某種節奏。（六）

精華 FAQ

  • 日記後段不再只是規律紀錄，而是出現像「夢裡在打野栗子」「鏡子裡面住著一個人，但不是我」等句子，還有圈畫、地圖與被戳破的紙頁，顯示他的思緒越來越跳脫。

  • 因為父親畫了許多塔，卻都在塔下寫上「細都」，但他在網上查不到這個地名，也不確定是父親寫錯或另有來源，因此對這個詞產生強烈好奇。

  • 他再次翻到父親日記中的「細都」，心裡突然燃起出門的衝動，便換上運動服、球鞋，帶著水和巧克力出發，想用雙腳走向未知地名與路徑。

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