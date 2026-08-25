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大暴雪（一五）

陸蔚青
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那時我心情很複雜，一方面我想極力挽留他，想和他還能有溫暖的時光，另一方面我隱隱感到大勢已去。

這就是我們看到你的那一天，卡米拉說。她的臉轉向我，在黑暗中，我只能看到她的側影。卡米拉的側影很漂亮，她消瘦，鼻梁挺直、下巴翹起，就像石膏像。我想起那一年她的側臉，那時候她還有嬰兒肥，線條柔和，有甜甜的味道。

我們平靜地吃飯，還和你聊了一會兒。卡米拉看著我說，我點點頭。

喬像往日一樣熱心，他的熱心讓我對他重新有了信心。一個對陌生人都有熱心的人，不會就這樣離我而去的，我想。

吃完飯，喬對我說，他要去辦點事，可能晚一點回來。

那天我在實驗室工作到很晚，觀察細胞分裂，每三分鐘記錄一次，一直到彭斯來。他說他會幹上一通宵。彭斯是博士生，已經讀了五年，希望今年能畢業。我把觀察記錄交給他就回家了。我又累又餓，中午吃的飯全部消耗殆盡。坐在巴士上，險些睡著。巴士窗外颳起大風，廣播警告人們不要出門，今夜有大暴雪。巴士裡只有我和一個梳著小辮的黑人，他看起來有些躁動不安，兩隻眼睛熠熠閃光。我在他身上聞到了大麻的氣息。那氣息是如此強烈，我很想站起來走到車後面去，但卻讓我想起了皇家山紀念碑下的蘭姆酒。不知為什麼，我沒有挪動身體。

我一直坐在小辮黑人的左側。我調過頭去，望著夜半的街道，那裡空無一人。到一個紅燈，斑馬線上走過一個女人，牽著一隻圓滾滾的薩摩犬。我曾經很喜歡薩摩犬，長得像狐狸一樣漂亮，一個尖尖的下頦。薩摩的臉是心形的，喬曾經這樣說。他國內的家裡有一隻薩摩犬，是他妻子養的。（一五）

精華 FAQ

  • 他一方面極力想挽留喬，希望還能共享溫暖時光；另一方面又隱約覺得大勢已去，關係似乎正在走向結束，情緒因此十分複雜。

  • 喬像平常一樣熱心，連對陌生人都表現友善，讓敘事者覺得他不會輕易離開自己，因而短暫恢復了對這段關係的信任。

  • 他加班到很晚後搭巴士回家，外頭大風並廣播大暴雪警告，車內又只有一名帶著大麻氣味的黑人乘客，空蕩街景使他更感孤寂。

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