休息兩天，周一早上醒來，嘉莉覺得神清氣爽。周日已經和艾什莉通過電話了，雖然艾什莉說話前言不搭後語，到底把她記得的這一個月學校發生的事情，悉數彙報給了嘉莉。嘉莉只說了一句：「等到學校再說吧。」

來到學校，同事們相見，大多只說兩句寬慰的鹹淡話，就沒有更多的了。當然嘉莉也沒有指望老師們多熱絡，這樣的場面不算出乎意料。可是，她心裡終究有一點說不清楚的失望，有一點人心不古、世態炎涼的感慨。嘉莉主持了晨會，散會後老師各自回到自己的教室，留下艾什莉，目光熱切地看著她。

嘉莉看著艾什莉，「還有事嗎？」艾什莉愣了一下，沒料到嘉莉是一副公事公辦的聲口，「嘉莉老師，你不是在電話裡說好，到學校再說。」

嘉莉有些不耐煩，「我跟艾薇有會，有什麼事回頭再說！」艾什莉稍微有些掃興似的，目光黯淡下去，「那你先忙！」

嘉莉回到辦公室，關上門，手機已經響了。接通電話，艾薇傳聲筒一般，說著梅蘭妮的計畫。嘉莉聽著，臉上沒有表情，偶爾「喔」一聲，表示自己在聽。艾薇的聲音很嗲，有點像台灣女明星林志玲，從前嘉莉覺得那種軟萌的娃娃音很好聽，如今卻只覺得反感，又不能不忍耐著聽進耳朵裡，真是受罪！

告一段落，艾薇停了下來，「嘉莉老師，你覺得呢？」計畫很縝密，沒有太多需要改進的部分。嘉莉的目光停留在桌上一個小小的污漬上，沉吟了一下：「一時我還沒有多少想法，我要想一想。你能不能先給我一個寫好的東西，讓我看一下？」

艾薇愣了一下，「喔？你要寫下來的文檔嗎？」

嘉莉笑了，「當然，小姐！這是認真的事情，不是嗎？」（九）