圖／AI生成

聽說原來的老婆幼白若水梨，人如其名「美花」，她們去馬公順道探一下。原來如此，精明的商人心眼在斤兩上，搔窩邊草幾下只是順手，給鄉下女人找點樂子。頭家娘的美貌和青果行的規模，尤其美花張望門外農婦那一眼之親切，都使她們對原來的觀感加分。青果行滿坑滿谷台灣來的果子，根本看不到村內運出來的香瓜。阿雲講的是，香瓜好辦，直接裝箱外銷，大家都稀罕外島有鹽分的水澆出來的瓜。原來出口香瓜比進其他果子來賣，輕鬆又好賺。

原來真好色還假好色，曾平昇不管。他只知道收購完他們當場喝了起來，好像什麼大功告成，若無飲一杯，等於是未完成。阿母默默準備下酒菜，無午覺睡，待會得下田、得收拾殘局。夏天總會過去，瓜很快採完，哪知無瓜的時候，他們喝得更凶。婆婆被原來收買，指揮她做東做西，嘔死她，暗地裡罵：「無飲像會死咧！」

姊姊最跳腳的是廁所滿溢的濃菸酒尿騷，北風吹不散、吹不醒。酒徒在跟馬桶告解時不是對不準，就是不耐尿太久尿到快睡著，一抽身灑在地上。

媽咪終於找自己的兒子講話，將剛才所回憶的農村往事，講給錯過的勝國跟阿燦聽。曾平昇上廁所回來，媽咪笑著看他，講：「阿國啊，去把我們頭前彼塊地種起來，叫他們幫你，你們三個一起啊……」

聽到天方夜譚似的，阿燦嘴張眼直：「阿姨仔，喔，我們？你們、他們咧，種田就不是釣竿拿咧，咱就行至海邊去。種田做啥？欲呷啥咱北辰買就有啊，人家講的，要喝牛奶，也不必去養牛，」

媽咪一瞥落地門外，笑著講：「你不知，我若看到這個……叫啥？喔，阿昇，阿昇爸爸行去園內，種田返來，早起一遍、日黯一遍，一日經過四遍。你不知道我多欣羨，後悔慢返來，這雙腳已經無法度……」

「媽咪，你沒看到，通咱彼區園彼條路早就已經沒去。」

「你看詳細，低腳落去新砌一條路白蒼蒼。你沒聽阿昇爸爸講，是伊去跟鄉長報告，鄉長砌一條新路予伊行。」

「啥？為著一個人欲種田，砌一條新路，」阿燦又故作大驚小怪：「政府突然間變慷慨。」

「加我眼前這幾個，就不是一個人。」

「哎喲，汝叫我田中央砌一間厝還有可能。阿國阿娘，汝沒去做農業部長實在有夠可惜。」

「你不知媽咪多厲害，多有想法，可惜欠栽培。」

「好啊，捨命陪君子。只要勝國講一聲，做牛做馬，我們一起去種田，看欲栽培啥？」

「拜託咧，」一直溫溫含笑的曾平昇終於出聲：「種田？呵，種田我連勞健保都繳不出來。」

彼日笑話就講到這為止。實在有夠突發奇想，跟我啥關係？騎車路過他摸遍屋頂彼間厝，曾平昇瞇笑，放慢速度，過眼的是院子上一片青草，白白一堵的是側翻起來倚在圍牆邊上的一隻船兒，日黯僅見一塊白影。船兒像從大墨賊仔身上取下來的木屐船，豎立在草波夜潮中。

有一日他看見不只草和船，一隻羊浮出草叢，跟牛同色土棕色的羊，戴紅項圈。他停車看牠吃草，不吃草時牠神經質地闖來闖去，好像在跟誰玩。這種孤羊他在村內另一頭也看過，彼隻羊被綁在水泥空地上，不停仰頭咩咩叫，渴望北邊工地二樓上的工人看見牠。他問附近人家某人的女婿：這是你們養的嗎？男子說是，小時候買給孩子玩的，孩子讀大學去台灣了。

其實自己看便知曉，話未經大腦就講出去了，曾平昇問：這隻羊是公的還母的？羊主人走過來，側了一下臉探了一下羊，告訴他：母的。

勝國家門口的羊，是媽咪借來給勝國玩的，還是勝國領養來給媽咪解悶的？日黯羊在圍牆上徘徊，好像穿高跟鞋行在獨木橋上，看起來巨大又不安。即使月缺，繫在牠脖頸上的繩索和垂掛於腿間的生殖器官依然顯著。曾平昇拿手機拍照，羊被塑像般的靜止不動，凝然的羊眸鬼裡鬼氣地吐黃光。

天亮他騎車經過，圍牆下滿是羊屎，一粒一粒排作一排。（下）