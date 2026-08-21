螃蟹、摩托車和北極星（八）

她想起《金剛經》裡的一句話：「一切有為法，如夢幻泡影。」

夢會醒。泡影會破。

也許，人不是在夢裡明白這句話，而是在夢醒以後，才慢慢明白。

葛瑞聞到了鄰桌傳來的蟹餅味道。那股味道與自己桌上的啤酒混合在一起，伴隨著摩托車引擎的聲音，勾起了她童年時，在摩托車經過的路邊，和父親坐在攤子吃螃蟹、喝啤酒的記憶。

葛瑞決定歡迎任何出現在她腦海中的人。無論是誰，都請對方坐在對面的座位上，與她共餐。無論是誰，來自過去或未來，只要願意坐下，葛瑞就請他們坐下。

有些人坐了一會兒。有些人一句話也沒有說。有些人只是陪她吃完一頓飯。

葛瑞發現，當自己徹底接受他們時，他們就會從那張椅子上消失。

她忽然想起那個反覆出現的夢。夢沒有再回來。

她低頭喝了一口啤酒。摩托車又經過了一次。螃蟹的味道還在。

海風變冷了。餐廳裡幾乎沒有人。

葛瑞還坐在原來的位置，沒有再看時間，也不再想要離開。

她想起自己曾經在三個不同的城市，用同一個牌子的紙箱打包。膠帶撕開的聲音，每次都一樣。

第三次打包時，她忽然停下，手裡拿著一個從沒拆開過的箱子──裡面是上一次搬家時，她告訴自己「到了新地方再整理」的東西。

她把箱子放在地上，沒有打開，只是看著上面自己寫的字：「暫存」。

她想，這箱子已經跟著她走了三個城市，「暫存」了三年。

她坐在打包到一半的房間裡，聽見自己心裡有個聲音說：「這次不一樣，到了那邊會好一點。」

她認得這個聲音。（八）