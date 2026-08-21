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大暴雪（一一）

陸蔚青
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小B在留學生中很出名，對人也熱情，留學生總有什麼事，他都肯幫忙。時間久了，他們產生了感情，就住在一起。但小B已經結婚，他也沒有隱瞞。他說如果他妻子來，他們就散夥。這也是當時的遊戲規則，大家心照不宣，小A當然也遵循這個規則。

他們在一起相處得非常好。如果不是小B的妻子定期來信，或者偶爾通一個電話，小A幾乎忘記了小B只是一個臨時丈夫。他們在一起買菜做飯、讀書做項目，還經常在家中招待一些留學生。

大家喜歡到他們家來，就好像是回家一樣。來了，切菜的切菜、做飯的做飯，會做菜的立刻就下廚。時間長了，好像一切都順理成章，都忘記了這一個關係是建立在沙子上面的，有一天，一陣風來，就會煙消雲散。

終於有一天，大家在聚會時，小A聽見小B說，他妻子的手續已經辦好，就要來蒙特婁了。

等我妻子來，請大家吃油餅。小B說，我妻子烙的餅可好吃了。

他說的時候那麼自然，小A的臉馬上就僵住了。我們誰都沒想到，小B會當眾說出這句話。看起來小A完全不知道，她當時的臉就好像一張撲克牌。

當時我們住在一棟老房子裡，那房子靠近蒙特婁大學。住在這個百年老屋的主要原因，是可以省交通費。我們沒有多少錢，能省就省，同時省下的還有時間。

其實你們都聽到了，我說了「我們」。卡米拉嘆息一聲說，我還是直說了吧，這樣我感到舒服多了。小A就是我。

今天真是一個奇特的日子。如果不是你們剛才的話感動了我，如果不是今天的暴雪，如果不是在這停電的火爐邊，我大概永遠講不出這樣的故事。因為我從來沒有想過把這一段生活說出來。（一一）

精華 FAQ

  • 小A與小B是基於留學生圈默認規則而同居的臨時伴侶關係。小B雖已婚，但對這段關係並未隱瞞，並約定妻子一來便散夥。

  • 兩人一起買菜做飯、讀書做項目，也常招待留學生朋友，大家來去自然，如同回家一般，讓這段本來不穩定的關係看起來十分融洽。

  • 因為小B在眾人面前自然地宣布妻子手續已辦好、即將來蒙特婁，等於公開提醒這段關係終將結束，讓小A措手不及，也把她的情感推到台前。

留學生

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