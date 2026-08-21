年輕時的嘉莉，不是明艷的女孩，但也不失端麗，很苗條，加上是團體裡的佼佼者，自然吸引了不少男生的目光追隨。嘉莉暗地裡挑來選去，最後選擇了丈夫。談了將近兩年戀愛，結了婚。開始的時候也是卿卿我我的你儂我儂，要不，怎麼會三、四年間就生了兩個兒子。

想到兒子，嘉莉眉毛擰得愈發緊了。大兒子還好，儘管沒有正經八百上過正規大學，好歹社區大學念了幾年，如今也有穩定的工作，過一陣就要結婚了。準媳婦家世、工作都不錯，說給賽琳娜聽，賽琳娜還開起玩笑來：「這下你盡可以放心了，娶了個這麼能幹的兒媳婦，真是有福氣喔！」嘉莉臉上笑著，心裡暗暗「哼」了一聲，女人強的婚姻能好到哪裡去，自己的婚姻就是前車之鑑！

大兒子這邊是不用嘉莉操什麼心了，婚房是嘉莉出錢付的首付，未來的按揭付款是兒子，媳婦的事情。

小兒子不一樣。小兒子不喜歡美國，早幾年獨自去了中國大陸發展，可五、六年過去，也沒見有什麼大發展，就回了台灣。折騰了幾年，掙到了一點錢，感情生活卻始終像是一個謎。嘉莉也從來不知道，小兒子是不是談過認真的戀愛。

嘉莉看著牆角，不知道怎麼就想到了琳達和梅蘭妮。她們的孩子都念了大學，還是很不錯的大學。當初琳達的女兒們前後去大學的時候，嘉莉就很羨慕。兩個人一起創業，雖然她不是老闆，但是在學校的事情上，她並不比琳達付出得少。嘉莉眉頭緊皺，自己就是太敬業了，才沒有顧上關注兒子們的學習，讓他們一個個都沒有成材。

想到兒子們教育的不成功，嘉莉不自主又想到了丈夫。都說有其父必有其子！這個死鬼！仗著一點家底，什麼有用的都不學，整天只遊手好閒亂逛。（五）