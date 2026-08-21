圖／薛慧瑩

母親瞥了我一眼，我快速將目光移開，誰也沒有說話。

父親留下的東西並不多。母親從舊物堆裡找到一只破風箏，這還是當年他去上海前給我做的。他帶著我放飛了一次，後來，我自己試飛過很多次都沒成功。到了城裡，父親託人給我帶回一些玩具，我隨玩隨丟，很多都找不到了。

我從母親手裡接過風箏，就像從記憶裡取回一個重要物證。我決定將它帶在身邊，與萬花筒放在一起──那還是我從祖母家裡找到的。

回家之前，我先去了一趟那裡。

祖母坐在家門口織網，看見我，連忙走進裡屋，掩上門。她開始背對著我哭泣，說自己命不好，以後沒有兒子給她養老送終了。我耐著性子安慰她，說我和母親也是她的親人啊，不會不管她的。祖母說，那不一樣的，那怎麼會一樣呢？我沒想到她說話如此直接，瞬時有些接不下去。

就在我愣怔之際，祖母忽然攥住我的手，聲音顫抖地問道：你住在哪裡？

我當然住在房子裡啊──我不知道她究竟想問什麼。

她繼續喃喃道：什麼樣的房子？有窗戶嗎？

──她不知聽誰說，鄉下人進城都住在地洞裡，沒有窗戶，陽光照不進去。

我說：那叫地下室，地下室不是用來住人，是用來停車的。

那你爸不會為了省錢，去住地下室吧？說到這裡，祖母又抽抽噎噎地哭開了。

我勸她別哭，或許過不了幾天，爸爸就回來了，他會回來的。

祖母看著我，她的眼神忽然變得無比冷峻，好像瞬間想明白了很多事。

她癟著嘴，眼淚還掛在乾枯的臉頰上，自己的兒子，自己知道啊。

我還是說：你別哭，爸爸會回來的。

我討厭祖母的眼淚，好像她哭得越多，父親越沒有回來的可能。

祖母擦乾眼淚，坐回漁網前。一開始，她拿梭子的手不住抖動著，好像那梭子已經變成游魚，她根本抓不住它。不久，當天光暗下來，祖母手中的梭子已穿梭自如。我知道只要她坐到漁網前，便能把任何日子都原封不動地過下去。

祖母忽然說起「細都」。這個地名於我並不陌生。小時候，經常有人從細都來，又去往那裡。但我並不知道細都在哪裡，更不知曉它是村莊還是城鎮。

最近，村裡有人去那裡嗎？我問祖母。

祖母看著我，欲言又止。

我還想再問什麼，祖母忽然神情倨傲，目視前方，好像在說：你什麼都別問了，反正我是不會說的。

後來，我在祖母的小屋裡找到那只萬花筒，它藏在抽屜裡，是當年父親送給我的禮物之一。我沒有忘記它曾帶給我的驚喜，但此刻，我只想將它收起來。我要把父親留下的痕跡都抹去。母親也在做同樣的事。

天黑了，母親已清理完畢，累得癱倒在沙發上。除了空氣中仍殘留著父親的氣味，這屋裡已經沒有任何屬於他的東西了。

你說他究竟在想些什麼啊！我恨不得打開他的腦殼子往裡看看！母親煩躁地說。

望著那張憤怒與失望交織的臉，我知道剛才的清理工作算是白費了。

我以為他只想偷懶，畢竟幹了那麼多年的活，想提早退休也很正常。可他居然離家出走！你說他到底想做什麼啊？母親繼續吼道。

爸爸是不是生病了？根本不知道自己在做什麼？

他很健康，腦子靈清得很。每天都在本子上寫東西，一寫就是大半天。

這是我第一次知道「本子」的事。難道父親在寫日記？我從來不知道，他還有這種習慣。他會在那上面寫什麼呢？那些本子又去了哪裡？

母親忽然嘀咕道：去年秋天，你爸跑到林子裡打野栗子，爬到樹上就不願意下來。喊他老半天，也不答應。從那以後，他老往山上跑，做別的事可沒那麼積極！

我想像父親坐在樹杈上，垂蕩著雙腿，什麼也不做，只管一支接一支地抽菸。他越來越瘦削的臉籠罩在一層煙霧裡，讓人看不清。

還有一件事，我忘了跟你說。有一個晚上，你爸居然打開祠堂的門，在那裡面坐了一整夜。我問他在裡面做什麼，他居然跟我說，過去的人太可憐了。我很生氣，活人的事情他不關心，去擔心那些早已嚥氣的人──母親再次憤憤不平地看著我。

什麼？爸爸在那個黑漆漆的祠堂裡坐了一夜，這也太荒唐了吧？我有些不敢相信。

●

母親忽然說：小溪，有空的話，你去找岳叔叔問一下吧。

我知道岳叔叔這個人。當年，他和父親是好朋友、好兄弟，可他又能知道什麼呢？

第二天黃昏，我猶豫地走出家門。一路上，我都低著頭，生怕別人問起父親的事。我討厭那種同情的、自以為是的目光，好像在說，你的生活很糟糕。或許，父親是去做一件非做不可的事，沒有人知道他為什麼要這麼做，只有他自己知道。

村裡有些荒涼，很多房子都空著，燈光零星而稀疏。只有路燈依舊，隔一長段路便出現一盞，空洞的光撒在荒野似的路面上，更顯陰冷。

當我走到一座房子前，一個人影忽然從裡面竄出來。那個聲音叫住我：小溪！（二）