螃蟹、摩托車和北極星（七）
那一夜，她沒有離開。
很多年前，在另一個城市的長椅上，一個男人曾試著親吻她。她沒有張開嘴，也沒有推開他，只是沒有回應。
他拉過她的手，放在他的褲子上。她感覺到一個明顯的形狀，卻沒有害怕，也沒有覺得特別，只是看著事情發生。
過了一會兒，他停下來，似乎意識到她沒有興趣，問她可不可以寫信給她。
當她說想離開時，他沒有阻止。她就這樣離開了。
後來，她想起安娜。
那個男人沒有問她任何事。安娜問了：「妳還好嗎？」
有一陣子，葛瑞常去參加語言交換的聚會。
年輕的、年老的、高的、矮的，只要願意坐下來，願意聽，也願意被聽見，就可以開始聊天。很多人因為找不到話題很快離開，也有很多人就這樣留了下來，變成熟識的臉孔。
葛瑞在那些聚會上遇過形形色色的人。有男人試著碰她的頭髮，被她用前臂擋開。有人一邊聊星座，一邊藉機搭訕，想約她出去。
「哇，幹麼這麼緊張！」對方說。
她只是在等餐點端上來。
也是在那段日子裡，葛瑞開始問自己一個奇怪的問題：她每年都堅持回「家」。可是，她曾經拜訪過自己嗎？
有一天，她決定試試看。
「喂，妳好嗎？」她對著自己說。
但是她回答不出來。
葛瑞想起，自己出國以後和外婆通信。
有一次，外婆在信裡說，她正在讀一本書。書裡提到：「只要不能帶到天國的東西，都可以捨棄。」
外婆很少提起精神世界的事。她總是聊上學、事業、婚姻，或者其他人間的瑣事。
那一次卻不一樣。
葛瑞反覆想著那句話。如果不能帶到天國的東西，都可以捨棄。那麼，人真正擁有的是什麼？（七）
因為她長年習慣回到「家」，卻未曾真正照顧內在感受；經歷多次越界與沉默後，她開始懷疑自己是否真正理解自己、關心自己。 她遇過有人碰她的頭髮、藉談星座之名搭訕，甚至以她的反應太緊張來回應她的拒絕，顯示她常面對帶有試探與侵擾的互動。 外婆提到「不能帶到天國的東西都可以捨棄」，讓葛瑞開始追問哪些事物才是真正屬於自己、能被保留的，也引發她對人生價值的重新思考。
精華 FAQ
因為她長年習慣回到「家」，卻未曾真正照顧內在感受；經歷多次越界與沉默後，她開始懷疑自己是否真正理解自己、關心自己。
她遇過有人碰她的頭髮、藉談星座之名搭訕，甚至以她的反應太緊張來回應她的拒絕，顯示她常面對帶有試探與侵擾的互動。
外婆提到「不能帶到天國的東西都可以捨棄」，讓葛瑞開始追問哪些事物才是真正屬於自己、能被保留的，也引發她對人生價值的重新思考。
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