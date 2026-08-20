螃蟹、摩托車和北極星（七）

那一夜，她沒有離開。

很多年前，在另一個城市的長椅上，一個男人曾試著親吻她。她沒有張開嘴，也沒有推開他，只是沒有回應。

他拉過她的手，放在他的褲子上。她感覺到一個明顯的形狀，卻沒有害怕，也沒有覺得特別，只是看著事情發生。

過了一會兒，他停下來，似乎意識到她沒有興趣，問她可不可以寫信給她。

當她說想離開時，他沒有阻止。她就這樣離開了。

後來，她想起安娜。

那個男人沒有問她任何事。安娜問了：「妳還好嗎？」

有一陣子，葛瑞常去參加語言交換的聚會。

年輕的、年老的、高的、矮的，只要願意坐下來，願意聽，也願意被聽見，就可以開始聊天。很多人因為找不到話題很快離開，也有很多人就這樣留了下來，變成熟識的臉孔。

葛瑞在那些聚會上遇過形形色色的人。有男人試著碰她的頭髮，被她用前臂擋開。有人一邊聊星座，一邊藉機搭訕，想約她出去。

「哇，幹麼這麼緊張！」對方說。

她只是在等餐點端上來。

也是在那段日子裡，葛瑞開始問自己一個奇怪的問題：她每年都堅持回「家」。可是，她曾經拜訪過自己嗎？

有一天，她決定試試看。

「喂，妳好嗎？」她對著自己說。

但是她回答不出來。

葛瑞想起，自己出國以後和外婆通信。

有一次，外婆在信裡說，她正在讀一本書。書裡提到：「只要不能帶到天國的東西，都可以捨棄。」

外婆很少提起精神世界的事。她總是聊上學、事業、婚姻，或者其他人間的瑣事。

那一次卻不一樣。

葛瑞反覆想著那句話。如果不能帶到天國的東西，都可以捨棄。那麼，人真正擁有的是什麼？（七）