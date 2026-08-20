倒是我身後的聖誕樹提醒我身在何處。那棵樅樹是從山裡拉回來的，還散發著松香。就像每一本童話書中畫的一樣，聖誕樹上結滿了小物件，有紅白黃和紅綠相間的糖拐棍兒、有金色的小圓球，還有一閃一閃亮晶晶的小燈。那小燈忽明忽暗。亮的時候樹身透明，暗的時候，就回歸了綠色，像任何一棵普通的樹。樹燈如此重要，它照亮了我們的生活。

●

就在這個時候，突然停電了，屋內頓時漆黑一片。我們沒說話，心裡好像一個靴子落地，發出「噹啷」一聲響。燕子站起身，望向窗外。她對面的房子本來燈火通明，這時也黯淡下來。

這樣的天氣，電線隨時都有可能掛斷。那年的大暴雪，就是這樣。燕子說。

別緊張，老何說。如果走不了，你們就住在這裡。我們有火爐子，我們可以聊上一個晚上。

你們的火爐子終於派上用場了，我說。我坐在燕子身邊，心中充滿感動。

眼睛很快適應了黑暗。我們相對坐著，能看見對方模糊的輪廓。燕子拉開窗簾，白雪好像一塊巨大的幕布，照得屋子裡明亮了很多。老何去找蠟燭，我們說不用了，有雪、有火爐，我們就這樣聊天吧。

我沒想到這麼巧。一陣沉默之後，卡米拉這樣說。我也講一個我朋友的故事，她是我最好的朋友。

我們剛來蒙特婁時，都是互相幫助的，早來的幫助晚來的。單身的同學很多，都是一幫一。早來的男生幫助晚來的女生，或者早來的女生幫助晚來的男生。我的朋友，姑且叫她小A吧，卡米拉說，她的一幫一是個男生，來得早，醫學背景好，很快就進了實驗室工作，把她也帶了進去。我就叫他小B吧。（一○）