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嘉莉的心事（四）

常湘雲
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「這樣吧，我想一想再告訴你，我不在的時候，你要做什麼。我也會交代老師們做什麼，她們會配合你的，這個你放心。艾什莉也會幫你，有什麼事，你們兩個要及時告訴我，我會二十四小時開著手機的。」

賽琳娜輕輕嘆口氣：「嘉莉啊，你就是太操心了！其實，也這把年紀了，放輕鬆一點，不要太拚命了！」

「你不是不知道，我是勞碌命！」

賽琳娜只好再「哎」了一聲：「你就是太要強了！」

掛了電話，嘉莉的腦子飛快轉動著，很快就有了一個大概的計畫，一邊想一邊翻開記事本，在上面飛快寫著什麼。

忙了一個多小時，終於安排好一切，用手機把工作安排發給了全體老師，也收到了所有人的回覆，無一例外都說了「節哀順變」的話。嘉莉心裡很清楚，這些「節哀順變」沒幾個是真心的。即便艾什莉，嘉莉都不覺得她的關切有幾分真切。

嘉莉丟了手機，開始準備行李，眼淚又湧出來。

5

嘉莉一個人蜷縮在父親房子裡她的房間，雖然她去美國二十多年，父親家裡依舊留著她的房間。她每年暑假都會回家陪伴父親，這是母親去世之後，她養成的習慣，也是在母親彌留之際的承諾。如今父母是團聚了，嘉莉心裡卻好像這幾間空蕩蕩的房間，很空。

嘉莉的目光在房子裡移動，每個角落都有記憶。突然，有東西讓她的目光定住了，走過去仔細一看，竟是一張老相片。嘉莉臉上掠過一抹紅暈，繼而又生出憤怒，三兩下把相片撕成幾片，丟進垃圾桶，嘴巴裡還恨聲詛咒了一句：「死啦！」那是她和丈夫的合照，但嘉莉記不起來什麼時候照的，但一定是他們還要好的時候，否則，相片上的她怎麼會笑靨如花呢？（四）

精華 FAQ

  • 她先與賽琳娜通話，表示自己會再想好不在時的工作分配，也會交代老師們配合，並請艾什莉協助，若有急事兩人要即時聯絡她，因為她會24小時開著手機。

  • 因為她接到的回覆幾乎都只是制式化的「節哀順變」，讓她感覺不到真正的關心，就連她對艾什莉的慰問也抱持懷疑，認為那些關切未必出自真心。

  • 她在自己的房間裡看到一張與丈夫的合照，照片中的自己笑得開心，但如今兩人關係已變得疏離，這張舊照勾起她對過往的怨與痛，於是她把相片撕碎丟掉。

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