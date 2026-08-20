圖／薛慧瑩

媽媽，村裡人都知道這事了吧？屋子裡，我輕聲問母親。她正在整理父親衣物，揚言要將與他有關的一切都清理掉。你以為這種事情能瞞得住嗎？母親的聲音傳到耳邊時，我仍難以置信。回來路上，我給父親打了無數個電話，希望他能親口告訴我這只是個玩笑，他不會離家出走的。家裡那麼好，他沒有理由這麼做。但他的電話早已無法接通。

暮色降臨，我坐在父親坐過的椅子上。時間在一點點往回倒。遙遠的童年時代，父親坐在那把老舊的太師椅上，他的雙手拽著我的手腕，盪啊盪。耳邊傳來「卡」的一聲響，我雙腿一軟，身體像魚一樣滑入椅子底下。胳膊脫臼了，疼痛讓我齜牙咧嘴，說不出話。

小屋裡，接骨師點著白色蠟燭，有東西在黑乎乎的板壁上挪動和跳躍，它們一會兒跳到地面上，一會兒來到天花板上。忽然，父親的大手蒙住我的眼睛，眼前頓時一片漆黑，耳邊傳來接骨師的腳步聲和衣物的窸窣聲。

你不是很喜歡這把椅子嗎，要不要拿走？反正，我是不會用它了。

──母親的問話將我拉回現實。

這椅子還是幾年前父親從上海背回來的。那天黃昏，我站在河埠頭，一個穿灰色衣服的男人正在掬水。洗完臉後，又拿出梳子，對著河水梳理亂蓬蓬的頭髮。河灘上，一把椅子孤零零地擱在那裡，很像舞台上的道具。我好奇地盯著那個身影，直到那個人抬起頭──一張無比熟悉的臉躍入眼簾。

後來我們才知道，為了那把椅子，父親在路上走了一個多禮拜。我們問他夜宿何處、如何吃飯，他支支吾吾答不上來。到家後，父親高燒病倒了，夢裡一直說著胡話，模樣有點嚇人。

退燒後，母親問他：你怎麼回來了？

父親說：建築工地不要我，我就回來了。

我們不知道他為什麼撒謊，明明那個工程剛剛開工，正是需要人手的時候。

母親說可以幫他找新的活，這事並不難，反正他有手藝。

父親沒吭聲。

母親又說，可以找舅舅幫忙。

父親終於說：我再也不想做泥水匠了。

母親又問：那你想做什麼？

父親說：我什麼也不想做，只想休息。

那你打算休息幾天？

面對母親的咄咄逼人，父親只能沉默不語。

一個人總要做點什麼吧？做人、做人，就是要做的呀，母親試圖勸服他。

父親還是搖頭，說自己什麼都不想做，只想好好休息。

我的整個童年時代，父親都在外面造房子，將牆體砌得橫平豎直是他的拿手好戲。那時候，我相信，總有一天，父親會在村裡造一幢大房子，有白色門窗、尖頂閣樓，還可以在露台上種花。

母親以為父親只是說著玩，休息幾天自然會出去找事做。當然，父親也在做事情，但他做的那些事都不值一提。他不再想賺錢的事，還說，家裡有存款，等用完了再賺也不遲。誰也沒想到，原本勤勞本分的父親會變得如此拉垮。

三天前，接到母親電話時，我正在電影院裡看電影。母親站在派出所門口給我打電話，說著、說著就哭了，而我的腦海一片空白，屏幕上的劇情瞬間演繹成父親離家出走。

此刻，我坐在父親的椅子上，第一次認真思考父親出走的事。這些年，我們全家太順著他，幾乎百依百順，誰也不知道他在想什麼。

我問母親，爸爸走之前，有沒有什麼反常的舉動？

自從三年前他從外面回來，就沒有一天是正常的，母親譏諷道。

我知道她還在氣頭上，便沒再問下去。

父親在家時，經常坐在這把椅子上看報紙、抽菸、發呆，這是他的「寶座」。或許，整個家裡只有這把來歷不明的椅子，跟他最親密。我不由細細打量著它，水曲柳材質，梳齒狀的靠背，椅面磨損得很厲害。我想起那些走街串巷的理髮師，他們也隨身背著一把椅子，顧客來了，便放下椅子幹起活來。

我問母親：爸爸有沒有從家裡拿走什麼東西？

母親搖頭，他什麼也沒拿，沒有……說到這裡，她眼眶發紅，先前的怒氣蕩然無存。

那他最近吃飯、睡覺都正常吧？

母親想了想說，他以前雷打不動，九點不到就上床睡了。可那幾天，到了夜裡十一、二點，屋裡的燈還亮著，也不知道在幹什麼。

我想像父親臨行前燈下彷徨的身影，或許，他想給我們每個人都寫一封信。最終，他只留下一張皺巴巴的紙條，上面寫著：我去那個地方了。你們都保重。不必找我。

那個地方是哪個地方？──父親沒說。

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一種異樣的感覺從心頭升起，似乎這個房間忽然裂開一道大口子，它通往世界盡頭，也通向冷酷仙境，而我的父親就此離開了。

我希望眼前這把椅子能變成一個房間，然後天暗下來、然後門窗緊閉，那我便可以永久躲在裡面了。就像那個下雪天，我們全家躲在溫暖如春的屋子裡，父親教我玩新買的七巧板，母親在鐵鍋裡翻炒南瓜籽，空氣中充溢著焦香。

這把椅子你先別送人，誰知道爸爸什麼時候就回來了，我對母親說。（一）